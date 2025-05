Pensión Bienestar en Guerrero: Estas personas recibirán 6 MIL pesos este 23 de mayo

Este jueves 23 de mayo continúa el pago de la Pensión del Bienestar 2025 para adultos mayores en México, y el estado de Guerrero se encuentra entre las entidades que recibirán el depósito correspondiente al bimestre mayo-junio.

Este apoyo económico busca garantizar una vida digna a las personas mayores de 65 años.

¿Quiénes reciben pago este 23 de mayo en Guerrero?

La Secretaría del Bienestar anunció desde inicios de mayo que el calendario de pagos sería conforme a la primera letra del primer apellido de los beneficiarios, distribuyendo los depósitos para evitar aglomeraciones en bancos y sucursales del Banco del Bienestar.

De acuerdo con el calendario oficial, este 23 de mayo corresponde el depósito para las personas cuyo primer apellido comienza con la letra P y Q.

Esto aplica para todos los estados del país, incluido Guerrero, por lo que si tu apellido inicia con esa letra, debes estar atento a tu cuenta.

El monto de la pensión es de 6 mil pesos bimestrales, y se deposita de manera directa en la Tarjeta del Bienestar.

Este método fue implementado para evitar intermediarios y asegurar que los recursos lleguen directamente a los beneficiarios, sin demoras ni riesgos de fraude.

📢 #PagosBienestar | Bimestre mayo-junio 2025

Continúan los depósitos esta semana según tu apellido:

🔸 L - 19 mayo

🔸 M - 20 y 21

🔸 N, Ñ, O - 22

🔸 P, Q - 23

💳 Revisa tu tarjeta del Banco del Bienestar.#AvisosBienestar pic.twitter.com/F3WWxXBbfo — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) May 19, 2025

¿En dónde se entregan los montos?

En Guerrero, miles de personas adultas mayores están inscritas en el programa, sobre todo en municipios como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo y Tlapa de Comonfort.

Las autoridades han informado que, si por alguna razón no recibes el pago el día correspondiente, puedes acudir a los Módulos de Bienestar o comunicarte al número 800 639 42 64.

Calendario de pagos

El calendario de pagos continuará hasta el 31 de mayo, según el orden alfabético.

Por ejemplo, el 26 de mayo corresponde a la letra R, el 27 igual, hasta el 28 de mayo será la S y el 29 la letra T, U, V y W, y finalmente el 30 de mayo X, Y y Z, y así sucesivamente.

Para consultar la fecha exacta que te corresponde, puedes ingresar al sitio oficial del programa gob.mx/bienestar o acudir directamente a los módulos de atención, donde también puedes resolver dudas sobre tu tarjeta o actualizar tus datos personales.

Es importante recordar que el depósito se realiza únicamente a través del Banco del Bienestar. Si no has cambiado tu tarjeta anterior (como Banamex o Bancomer) por la nueva tarjeta del Bienestar, podrías no recibir el pago. Por ello, las autoridades recomiendan realizar ese trámite lo antes posible en los módulos.

No caigas en fraudes

Además, la Secretaría del Bienestar ha reiterado que no se deben compartir datos personales con terceros, ya que los trámites del programa son completamente gratuitos y sin intermediarios.

Si alguien te pide dinero a cambio de gestionar el depósito o actualizar tu tarjeta, es probable que se trate de un fraude.

Finalmente, se espera que el siguiente depósito, correspondiente al bimestre julio-agosto, se realice en el mes de julio.

No obstante, podría haber ajustes por el periodo electoral o vacaciones, por lo que se recomienda seguir los canales oficiales.