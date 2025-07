Morena se deslinda de encubrimiento y afirma que caso Bermúdez será investigado ‘tope donde tope’

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, reconoció que el caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena representa costos políticos para el movimiento y que no representa un lastre. No obstante, sostuvo que el partido no actuará con base en cálculos electorales.

“Sí, a ver, yo creo que hay costos y hay acciones que se vuelven activos. Yo, si me quito el papel de legislador y razono como un ciudadano común y corriente, alguien que va a trabajar todos los días y escucho esta serie de acciones, creo que en mi opinión muy particular diría: ‘oye, qué bueno que la gente de Morena no permita que, si alguien comete un acto delictivo, no sea sancionado’”, señaló el legislador durante una conferencia de prensa en San Lázaro.

A la pregunta expresa de si el caso representa un lastre para Morena, aseguró: “No es que sea un lastre o no, es que es una situación desafortunada, hay que reconocerlo. Claro que es desafortunado que un secretario de Seguridad Pública haya estado vinculado con temas delictivos, pues claro que es. A nadie nos gusta como morenistas, pues claro que no nos gusta”.

De forma insistente, Ávila se deslindó de cualquier intento de encubrimiento o protección política al exfuncionario tabasqueño y subrayó que el caso debe investigarse a fondo. “Lo hemos dicho con mucha claridad: que se investigue, que se investigue hasta donde sea, tope hasta donde tope”, expresó.

Morena rechaza comparaciones con García Luna y asegura que actuó con firmeza en caso Bermúdez

Rechazó los señalamientos de la oposición, especialmente del PAN, que ha buscado equiparar este caso con el de Genaro García Luna. “Ah, porque ahí la oposición decía: ‘No, es que es el mismo caso de Genaro García Luna con Felipe Calderón’. Pues no es cierto”, remarcó Ávila, al tiempo que recordó que durante el gobierno panista hubo advertencias ignoradas sobre los vínculos del entonces secretario de Seguridad con el crimen organizado.

En contraste, sostuvo que en el caso de Bermúdez, Morena actuó con firmeza: “Nosotros ya lo que hicimos como gobierno morenista fue iniciar una carpeta de investigación. Ya se emitió una orden de aprehensión. Ya hay una ficha roja y hemos mandado un mensaje muy claro de que nosotras y nosotros no somos iguales”, enfatizó.

Incluso aseguró que, a diferencia de lo que habría ocurrido en sexenios anteriores, no se consultó políticamente si el caso podría ser perjudicial para el partido. “Yo les garantizo que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se hubiera hablado al gobernador y se hubiera dicho: ‘Oye, esto nos va a costar, ¿qué hacemos?’. No, pues guarda la carpeta de investigación y mejor vamos a quedarnos con este tema escondidito. No, hombre, aquí no hay forma”.

Finalmente, Ávila aseguró que en el más alto nivel del movimiento hay una línea clara de combate a la corrupción y que, incluso, si un acto de esa naturaleza llegara a la presidenta electa, la instrucción sería seguir el cauce institucional. “Yo les puedo afirmar que, si le llevan un acto de corrupción o una conducta delictiva a la presidenta de este país, la respuesta sería: investigue, lléguese hasta las últimas consecuencias”, concluyó.

