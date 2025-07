Frenan obra en área verde de Manzanillo

Este martes se dio a conocer que un juez federal otorgó una suspensión provisional a vecinos de la delegación Santiago, del municipio de Manzanillo, Colima, en contra de la destrucción de la Unidad Deportiva Infantil Los Altos, en donde la alcaldesa de Morena, Rosa María Bayardo Cabrera, pretende construir una unidad habitacional de gran tamaño.

Habitantes de la zona e integrantes del Ayuntamiento denunciaron que las autoridades municipales cambiaron el uso de suelo para poder llevar a cabo la construcción de un complejo habitacional, sin tomar en cuenta lo que dicen las leyes estatales y federales en materia de asentamientos humanos.

La regidora de Movimiento Ciudadano, Martha Zepeda del Toro, quien da acompañamiento a los inconformes, indicó que la resolución de la instancia jurisdiccional señala que “todas las autoridades municipales, estatales y federales están impedidas legalmente para realizar cualquier intervención en el predio, con fines habitacionales”.

El Dato: El abogado Christian Correa indicó que los vecinos de la zona adquirieron derechos colectivos sobre el área deportiva, ante lo cual no puede haber marcha atrás.

En conferencia de prensa realizada ayer, Zepeda del Toro explicó que el pasado 6 de junio, el Cabildo de Manzanillo —de mayoría morenista—, aprobó “de manera irregular” la cesión de un predio de 3.8 hectáreas de extensión, en donde se ubica la unidad de deportiva de la comunidad y áreas verdes, y cambió el uso de suelo para construir un fraccionamiento, como parte del programa nacional de vivienda impulsado por el Gobierno federal.

Sin embargo, dijo, desde que se dio a conocer el proyecto, los vecinos se organizaron en un movimiento de resistencia pacífica y ya obtuvieron una primera victoria, con la suspensión provisional de la destrucción de las áreas deportivas y recreativas en el lugar.

“Queremos anunciarles que, ante los oídos sordos y la falta de apertura para el diálogo, un juez de amparo ha escuchado a los habitantes de Los Altos, y ha tenido a bien aceptar la demanda de amparo, generando una resolución donde ha determinado la suspensión provisional de los actos que materialicen el cambio de uso de suelo”, señaló.

3.8 hectáreas tiene el terreno al que se le cambió el uso de suelo

La representante popular añadió que mientras esté vigente esta suspensión provisional, la autoridad municipal, estatal o federal no podrá alterar, afectar o intervenir en el predio.

Christian Correa Castañeda, representante legal del movimiento vecinal, explicó que, en su resolución, el juez federal correspondiente determinó que los actos para modificar el uso de suelo del predio en cuestión son contrarios al marco legal.

Presente en la conferencia, explicó: “Los espacios verdes no pueden cambiar de uso; así lo establece la Ley General de Asentamientos Humanos del Estado de Colima y también la legislación federal, además de que desde 2011 el sistema jurídico mexicano reconoce el principio de progresividad en derechos humanos, lo que implica que no se puede retroceder en los derechos ya adquiridos por la ciudadanía, como lo es el acceso a espacios públicos y deportivos”.

Añadió que quienes presentaron la demanda de amparo no están en contra de que se construyan las viviendas del bienestar, pero sí exigen que se edifiquen en espacios que sean los adecuados y sin menoscabar otros recursos, en especial las áreas verdes.

De igual forma, aseveró que, con la suspensión provisional, no se puede realizar ninguna intervención en el predio que tenga que ver con un desarrollo habitacional. Hasta que no se resuelva el fondo del amparo, “la autoridad municipal no puede tocar el parque”, advirtió.

La regidora Martha Zepeda del Toro (al centro), en conferencia de prensa, ayer.

Claudia Pizano, integrante del comité vecinal, dijo que su lucha por la defensa de la Unidad Deportiva Infantil y las áreas verdes de Los Altos comenzó a mediados de febrero, cuando se dieron cuenta del cambio de uso de suelo que pretendían hacer las autoridades.

“Muchas veces se ha tratado de desprestigiar nuestra lucha; no somos acarreadas, somos un comité de mujeres empoderadas, con ganas de defender y mantener nuestra Unidad Deportiva Infantil, que es un lugar para dignificar a las familias y que más niños y jóvenes puedan practicar algún deporte”, indicó Claudia Pizano.

Aseveró que se trata de la única unidad deportiva y a la vez área verde que hay para una población de aproximadamente seis mil personas de la zona, por lo que los pobladores decidieron defender el espacio por la vía pacífica.

Insistió: “Ha sido una resistencia pacífica basada en el derecho a cuidar, proteger y generar espacios para nuestras infancias y familias”.

La vecina dijo que en el movimiento participan fundamentalmente mujeres interesadas en defender su comunidad.