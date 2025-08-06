Ricardo Gallardo entrega prolongación de la Avenida Salk para una movilidad sin límites en San Luis Potosí

Con un atardecer vibrante, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, cortó el listón inaugural y encendió la iluminación de la Prolongación de la Avenida Salk desde el Circuito Potosí hasta el eje 122, una obra muy esperada que contribuye a erradicar el congestionamiento de la carretera 57, transforma la movilidad al sur de la ciudad, incrementa la plusvalía y fortalece la seguridad en la zona.

Con la calidez de las y los potosinos, trabajadoras y trabajadores que celebraron esta entrega, el Mandatario Potosino destacó que esta infraestructura de cinco kilómetros, con cuatro carriles, conectará el sur con el oriente de la capital, reduciendo hasta en 30 por ciento los tiempos de traslado y estará conectado a la vía alterna sur y al puente hacia el eje 122, y a la avenida industrias y CFE.

“Esta obra transformó lo que antes era tierra y un basurero para convertirse en una de las vías más importantes de la zona metropolitana y permitirá a las y los trabajadores llegar más rápido a sus hogares: estamos ganando tiempo de calidad, y ahora las casas costarán más por el incremento de la plusvalía para las familias", agregó.

Lo prometido es deuda familia, hoy dimos banderazo a la nueva Prolongación Salk, una avenida que conectará el sur hacia el oriente, beneficiando a más de 500 mil personas.

✅ 5 kilómetros de extensión

✅ 4 carriles

✅ Pavimentación con concreto hidráulico

✅ Banquetas y… pic.twitter.com/TujXHARbT5 — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) August 7, 2025

Al recorrer la nueva vía en bicicleta, Gallardo Cardona resaltó que la nueva vialidad no solo mejorará la movilidad, sino que atraerá más inversiones y generará empleos para fortalecer la economía del estado.

La obra incluye infraestructura hidráulica, banquetas, guarniciones, pavimento de concreto hidráulico, alumbrado LED y señalización moderna, garantizando seguridad y durabilidad, y contribuye a acabar con el atraso de más de 40 años que tenía la zona metropolitana en materia de infraestructura.

JVR