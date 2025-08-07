Desarticulan a “Los Alfas”, célula criminal; son 27

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que se desarticuló una célula criminal autodenominada “Los Alfas” dedicada a la extorsión con orígenes en Jalisco y que operaba en Valle de Toluca, en el Estado de México.

Se trata de 27 integrantes, entre los que se encuentra, dio a conocer García Harfuch, Eduardo Alberto “N”, alias El Alfa, quien de acuerdo con el secretario federal, está “ identificado como líder del grupo delictivo, generador de violencia y objetivo prioritario.

En el operativo, que fue coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en conjunto con las autoridades mexiquenses, también fue detenida Nélida Alejandra “N”, pareja de El Alfa, quien era investigada por la Fiscalía del Estado de México desde marzo pasado.

089 número al que puede ser denunciado cualquier extorsión, ante autoridades

Durante las acciones operativas también fueron halladas dos víctimas que refirieron estar secuestradas, y se aseguraron armas de fuego, narcóticos y vehículos con reporte de robo.

“Durante las acciones operativas fueron aseguradas armas de fuego, narcóticos, vehículos con reporte de robo o alteraciones en los medios de identificación y ropa táctica similar a uniformes de corporaciones oficiales, la cual utilizaban para encubrir sus actividades delictivas y desviar las investigaciones”, informó el funcionario federal.

EL Tip: en lo que va de 2025 el delito de extorsión se redujo 23.5% en Edomex, dio a conocer hace unos días la gobernadora Delfina Gómez

A través de su cuenta de “X” (antes Twitter), el secretario García Harfuch, indicó que estas detenciones son resultado de la “Estrategia Nacional contra la Extorsión”, y en una operación encabezada por la @FiscaliaEdomex y en coordinación con la @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_, @SS_Edomex y @PoliciaToluca.

Omar García Harfuch recordó a la ciudadanía que la Línea 089 permite denunciar las extorsiones de manera anónima, con atención todos los días de la semana, las 24 horas.