Detienen a cinco personas con armas y droga tras cateos en Tijuana

Cinco personas fueron detenidas y varias armas y dosis de droga como marihuana y cristal fueron aseguradas durante dos cateos ejecutados en Tijuana, Baja California, como parte de acciones conjuntas del Gabinete de Seguridad federal y fuerzas del orden estatales, para combatir a generadores.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, las diligencias se realizaron tras labores de inteligencia e investigación que permitieron ubicar dos inmuebles, uno en la colonia Hacienda los Laureles y otro en la colonia Las Américas, presuntamente utilizados por una organización delictiva.

En el primer cateo, realizado en la calle Hacienda San Bruno de Hacienda los Laureles, los agentes detuvieron a un hombre y una mujer, y aseguraron 85 cartuchos útiles y una bolsa con marihuana.

En imagen ilustrativa: Despliegue de seguridad en Tijuana. ı Foto: Cuartoscuro

Simultáneamente, en la calle Privada el Aguacaliente, colonia Las Américas, se llevó a cabo la segunda intervención, en la que fueron detenidas tres personas. En ese lugar se aseguraron cuatro armas cortas, partes de armas de fuego, siete cargadores, cartuchos útiles y una bolsa con la droga conocida como cristal.

A los detenidos se les leyeron sus derechos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal. Por su parte, los inmuebles cateados quedaron asegurados y bajo resguardo de las autoridades.

El Gabinete de Seguridad federal reiteró su compromiso de mantener la coordinación institucional para garantizar la seguridad de las familias en todo el país.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Fiscalía estatal y la Policía de Baja California.

Al ejecutar dos órdenes de cateo en #BajaCalifornia, se detuvo a cinco personas en posesión de armas y dosis de droga. https://t.co/CKBVzSc7sv pic.twitter.com/eZG4CoqsfV — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 7, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT