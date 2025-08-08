Detienen a ‘El Toluco’, presunto líder de grupo extorsionador ‘Los Toluqueños’

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó la detención de Israel “N”, alias El Toluco, presunto líder de la célula delictiva “Los Toluqueños” o “Los del Chorizo”, dedicada al cobro de cuotas a comerciantes en Acapulco.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía, El Toluco es señalado como responsable del delito de extorsión agravada en agravio de una víctima de identidad reservada. Las investigaciones apuntan a que encabezaba las operaciones de un grupo generador de violencia en los mercados de artesanías “La Dalia” y “El Pueblito”, así como en otros puntos de la Avenida Costera Miguel Alemán.

📍#FGEGuerrero detiene a presunto extorsionador y generador de violencia en el puerto de Acapulco



Con esta aprehensión suman ocho sujetos detenidos por su presunta relación con el delito de extorsión u cobro de cuota a comerciantes de la Costera.



Según la FGE, el modus operandi del grupo consistía en dejar mensajes escritos con números telefónicos en los locales, exigiendo el pago semanal de 2 mil pesos en efectivo. Además, se presume que los integrantes han realizado disparos de arma de fuego en la zona para intimidar a las víctimas.

Con la detención de Israel “N”, suman ocho personas capturadas en los últimos meses por su presunta relación con esta célula delictiva. Entre ellos se encuentran Maximiliano “N”, alias El M1; Héctor “N”; Remedios “N”; Diego “N”; Antony “N”; Josimar “N”; Mario “N” y Karen “N”.

Detención de líder continúa con detenciones a integrantes de Los Toluqueños. ı Foto: Fiscalía Guerrero

La aprehensión se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

El imputado fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, quien definirá su situación jurídica. La FGE Guerrero reiteró su compromiso de realizar acciones coordinadas para “garantizar justicia y tranquilidad a las familias guerrerenses”.

am