Impulso al deporte en la entidad

Sinaloa será el anfitrión de la defensa del Título Mundial de Eduardo ‘Sugar’ Núñez

El Centro de Usos Múltiples de Los Mochis será escenario de la pelea entre el campeón súper pluma sinaloense y el puertorriqueño Cristopher “Pitufo” Díaz, en un combate de clase mundial el próximo 6 de septiembre

Eduardo “Sugar” Núñez
Eduardo “Sugar” Núñez Foto: Gobierno de Sinaloa.
Por:
La Razón Online

Impulsando el deporte como sano esparcimiento y los nuevos talentos en las diferentes ramas, el Gobierno del Estado de Sinaloa y la empresa JD Promotions que encabeza Shaddai Noé Godoy Monárrez, así como directivos del Comité Organizador dieron a conocer en conferencia de prensa este evento boxístico de talla internacional, estelarizada por el Campeón pugilista sinaloense Eduardo “Sugar” Núñez, en defensa de su Título Mundial Súper pluma contra el puertorriqueño Cristopher “Pitufo” Díaz.

Godoy Monárrez acompañado por destacados empresarios y patrocinadores del evento, así como del Campeón Mundial Eduardo “Sugar” Núñez informó que este evento tendrá como escenario el Centro de Usos Múltiples (CUM), de Los Mochis, con capacidad para 8 mil aficionados, y se realizará el próximo 6 de septiembre, desde las 17:00 horas, se podrá presenciar una cartelera internacional con más de 12 combates, además de la pelea estelar.

El evento será transmitido por ESPN KnockOut, Box Azteca y las plataformas digitales de DAZN y Disney +, con un alcance mundial de millones de usuarios y bajo el arropo de las promotoras Matchroom Boxing, BXSTRS Promotions, GrindHard Promotions y JD Promotions, garantizando la calidad de la función de boxeo.

TE RECOMENDAMOS:
El exjefe de la Policía de Hermosillo, Manuel Hoyos, en imagen de archivo.
Y 5 elementos de la corporación

Cae exmando de Hermosillo por violación a DH tras redadas

Con 14 años de trayectoria, Eduardo “Sugar” Núñez, originario de Jahuara II, El Fuerte, desde el pasado 25 de mayo, es el ganador del cinturón mundial, al vencer al japonés Massanori Rikiishi, en Yokohama, Japón. Por su parte, el retador Christopher “Pitufo” Díaz, ha disputado dos campeonatos mundiales.

Cabe mencionar que también estuvieron presentes autoridades representantes del Deporte y de Turismo del Ayuntamiento de Ahome.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Fuerzas Armadas capturaron a 3 generadores de violencia en Loreto, el domingo
Repunta violencia en BCS

Crece percepción de inseguridad en Los Cabos y La Paz