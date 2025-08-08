Sinaloa será el anfitrión de la defensa del Título Mundial de Eduardo ‘Sugar’ Núñez

Impulsando el deporte como sano esparcimiento y los nuevos talentos en las diferentes ramas, el Gobierno del Estado de Sinaloa y la empresa JD Promotions que encabeza Shaddai Noé Godoy Monárrez, así como directivos del Comité Organizador dieron a conocer en conferencia de prensa este evento boxístico de talla internacional, estelarizada por el Campeón pugilista sinaloense Eduardo “Sugar” Núñez, en defensa de su Título Mundial Súper pluma contra el puertorriqueño Cristopher “Pitufo” Díaz.

Godoy Monárrez acompañado por destacados empresarios y patrocinadores del evento, así como del Campeón Mundial Eduardo “Sugar” Núñez informó que este evento tendrá como escenario el Centro de Usos Múltiples (CUM), de Los Mochis, con capacidad para 8 mil aficionados, y se realizará el próximo 6 de septiembre, desde las 17:00 horas, se podrá presenciar una cartelera internacional con más de 12 combates, además de la pelea estelar.

El evento será transmitido por ESPN KnockOut, Box Azteca y las plataformas digitales de DAZN y Disney +, con un alcance mundial de millones de usuarios y bajo el arropo de las promotoras Matchroom Boxing, BXSTRS Promotions, GrindHard Promotions y JD Promotions, garantizando la calidad de la función de boxeo.

Con 14 años de trayectoria, Eduardo “Sugar” Núñez, originario de Jahuara II, El Fuerte, desde el pasado 25 de mayo, es el ganador del cinturón mundial, al vencer al japonés Massanori Rikiishi, en Yokohama, Japón. Por su parte, el retador Christopher “Pitufo” Díaz, ha disputado dos campeonatos mundiales.

Cabe mencionar que también estuvieron presentes autoridades representantes del Deporte y de Turismo del Ayuntamiento de Ahome.

