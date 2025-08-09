Cae en Acapulco El Toluco, líder de extorsionadores

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó que fue detenido Israel “N”, alias El Toluco, señalado como presunto líder de la célula delictiva Los Toluqueños o Los del Chorizo, que opera en Acapulco y que está dedicada al cobro de cuotas a comerciantes de los mercados de artesanías La Dalia y El Pueblito, ubicados sobre la Costera Miguel Alemán.

Con esta acción, suman ocho los generadores de violencia integrantes de este grupo delictivo capturados en los últimos meses, como parte de los trabajos de investigación e inteligencia desarrollados por autoridades federales y estatales. Entre los arrestados se encuentran Maximiliano “N”, alias El M1; Héctor “N”; Remedios “N”; Diego “N”; Antony “N”, y Karen “N”.

EL Dato: Las investigaciones apuntan a que Los Toluqueños están ligados a extorsiones contra comerciantes y transportistas, por lo que son generadores de violencia en la localidad.

Su aprehensión fue resultado de un operativo coordinado entre en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC) y Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSPGro).

La orden de captura, girada por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada cometido en perjuicio de una víctima cuya identidad se mantiene reservada, fue cumplimentada por personal de la Unidad Antiextorsión de la Fiscalía General de Guerrero (FGGro).

El órgano de procuración de justicia indicó que el detenido fue puesto a disposición de un juez de control y enjuiciamiento penal de la entidad, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

11 bolsas pequeñas con presunta droga crystal les incautaron

De acuerdo con las investigaciones, El Toluco y su grupo exigían pagos semanales en efectivo de dos mil pesos a comerciantes de la zona turística de Acapulco.

La presión se ejercía mediante la entrega de mensajes escritos con números telefónicos, a través de los cuales se establecía el monto y la fecha de pago. Además, se les atribuye el realizar disparos de arma de fuego en el área comercial, como método de intimidación.

El golpe más reciente contra Los Toluqueños se había dado apenas el pasado lunes, cuando fuerzas de seguridad estatales detuvieron a Maximiliano “N”, El M1, en el puerto de Acapulco. Durante su detención le fueron encontradas 11 bolsas pequeñas con las características de la droga conocida como crystal, además de un celular.

A Maximiliano “N” también le fueron hallados seis pedazos de papel en los que había números telefónicos, los cuales, presuntamente, eran utilizados para realizar las actividades ilícitas.

Dos días antes fueron detenidos Héctor “N” y Remedios “N”, quienes fueron señalados como posibles integrantes de la célula criminal referida. El hombre y la mujer fueron capturados sobre la Costera Miguel Alemán, a la altura del Mercado La Dalia, uno de los centros de operación de la banda extorsionadora.

La Fiscalía de Guerrero refrendó su compromiso de continuar con acciones conjuntas con fuerzas de seguridad federales y estatales para combatir a los grupos delictivos y garantizar la seguridad de la población guerrerense.