Deja el DIF Los Reyes tras caso Fernandito

Mario Cristalinas en una foto reciente con la edil de Los Reyes La Paz, Martha Guerrero, la cual publicó en redes.

El director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, Mario Cristalinas, renunció a su cargo. Esto se da en el marco de la muerte de Fernandito, un niño de cinco años secuestrado y asesinado por una deuda de mil pesos de su madre.

De acuerdo con medios locales, la madre del niño solicitó ayuda al DIF, pero no recibió respuesta oportuna, lo que generó indignación pública y críticas por presunta omisión de la institución.

En un comunicado publicado el pasado 8 de agosto, el municipio de Los Reyes La Paz, aclaró que el DIF “nunca contó con ningún registro de petición de ayuda o queja de la madre” de Fernandito; sin embargo, en este momento apoya a ésta con la atención psicológica.

El Tip: Policías hallaron los restos del menor de edad dentro de una bolsa blanca que estaba en la basura de una vivienda de la colonia Ejidal del Pino, en Los Reyes La Paz.

Mario Cristalinas tiene 24 años y trabajó durante casi ocho meses dentro del organismo. Asumió la titularidad del DIF municipal el 1 de enero de 2025.

En su mensaje publicado en redes sociales el exfuncionario publicó que “fue un honor y una gran responsabilidad trabajar por el bienestar de las familias y siempre con el corazón por delante”.

También agradeció la confianza a la presidenta municipal, Martha Guerrero, por permitir “ser parte de este esfuerzo conjunto. Le deseo el mayor de los éxitos en la tarea de seguir construyendo un mejor futuro para La Paz”. La administración que encabeza Martha Guerrero no se ha pronunciado al respecto.

3 personas han sido detenidas por la desaparición de Fernandito

Actualmente Lilia “N”, Ana “N” y Carlos “N” son las tres personas que han sido detenidas por las autoridades del Estado de México y son acusadas por la fiscalía local por la presunta desaparición del niño.