Exige mamá de Susan capturar a 2 violadores

Susan Saravia en un video en el que denuncia haber sido víctima de violación por parte de tres sujetos, uno de ello identificado como un supuesto amigo.

La madre de Susan Saravia, Liz Rodríguez, exigió a las autoridades de Campeche detener de manera inmediata a los jóvenes, quienes presuntamente violaron a su hija, pues dos de éstos indicaron que se entregarían la semana pasada, pero, al momento, esto no ha ocurrido. A estos jóvenes y a uno más se les ha conocido como La Manada de Campeche.

La mujer contó que Yeshua “N” y Jorge “N” continúan prófugos de la justicia, a pesar de las acusaciones en su contra por el delito supuestamente ocurrido el 31 de julio. Al momento, sólo Ángel “N” está detenido.

El Dato: La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó la semana pasada que su administración entraría en contacto, de manera inmediata, con Susan Saravia

“Cuándo se ha visto que en un proceso penal las mamás de los agresores pongan fecha para que sus hijos se entreguen, eso me causa mucha indignación y mucho enojo... no se puede esperar más tienen que ser detenidos inmediatamente”, dijo a La Razón.

El pasado 7 de agosto Yeshua “N” y Jorge “N” dijeron ser inocentes y aseguraron que se entregarán a las autoridades en cuanto reúnan las pruebas necesarias en su defensa.

A través de audios que circularon en las redes sociales, ambos jóvenes coincidieron que no están huyendo y pidieron a las autoridades que actúen con imparcialidad al tratar este caso.

104 denuncias de violación equiparada se han registrado en Campeche

120 días han pasado desde la denuncia de Susan Saravia en las redes

El primero de ellos afirmó que las acusaciones en su contra “son absolutamente falsas” y lo pueden demostrar, aunque, aclaró, será difícil hacerlo si los someten a prisión preventiva, como ocurrió con su amigo Ángel “N”, el tercer implicado.

“Jamás hemos cometido un delito así, jamás hemos abusado de nadie, ni acosado, ni mucho menos hemos obligado a nadie a tener relaciones sexuales con nosotros”, enfatizó.

En tanto, Jorge “N” pidió a la ciudadanía que no se deje llevar “por esta gran mentira de estas personas” y dijo que, si no se ha entregado, es porque ha estado recabando pruebas para demostrar su inocencia.

“Pido a las autoridades que se maneje todo esto de manera imparcial y que no se nos sentencie sólo por la opinión y presión social que se ha generado. Espero que toda la verdad salga a la luz y que todas las personas que me difaman a mí y a mis amigos, paguen conforme a la ley”, expresó.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y junio del presente año la Fiscalía de Campeche registra al menos 145 carpetas de investigación por violación; cinco casos más que los reportados en el mismo periodo de 2024.

Liz Rodríguez mencionó que, a pesar del apoyo del fiscal estatal, no ha tenido contacto con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, y desde los casi 120 días que van del caso nunca se acercó con las víctimas.

La madre lamentó la falta de atención de la mandataria estatal de Morena y aclaró que, en este momento, nunca hubo interés por su parte para dar seguimiento al hecho; además, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya se manifestó al respecto.

“Con la gobernadora no hubo ningún acercamiento desde los casi 120 días del caso y ya no es necesario, porque este caso llegó hasta la Presidenta, ya no tiene caso que la gobernadora pues entre, yo la busqué al principio y nunca hubo un acercamiento”, mencionó.

También indicó que, presuntamente, hay más jóvenes que fueron víctimas de Yeshua “N” y Jorge “N”, pero por el miedo a declarar y recibir malos comentarios no han presentado la denuncia.

“Ellas (las víctimas) han mencionado que tienen miedo y es un proceso en el que todavía no están listas para salir y dar la cara y es algo que entendemos no todas las víctimas piensan igual, porque si fuera así desde el día uno, hubieran salido contra estos agresores, pero lo respetamos y estamos viendo de qué manera pueden salir y denunciar”, comentó.

Luego de que el caso, denunciado por Susan Saravia en un video, se volviera viral en redes sociales, en julio comenzaron a circular fotos de los presuntos responsables participando en la campaña de Jamile Moguel Coyoc, aspirante a la alcaldía de Campeche en 2024.

Sobre esto la madre de la víctima dijo que no tiene la certeza, pero, mencionó, uno de los sospechosos, supuestamente, trabaja en el partido Morena.

“Ellos son brigadistas, eso es lo que dijeron las mamás, uno de ellos estudiaba en la Universidad de Campeche y eran estudiantes, ahora las mamás dijeron que son emprendedores, no sé qué tan cierto sea o no lo que ellas dijeron, no tengo la certeza, pero me han llegado mensajes de personas que los conocen y sé que uno de ellos estaba trabajando directamente para el partido Morena, pero la verdad no sé si los demás, estamos en esa línea de investigación”, mencionó.

Exige mamá de Susan capturar a 2 violadores ı Foto: Especial