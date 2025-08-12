Con estrategia integral, Guanajuato ve resultados claros; entre febrero y julio, homicidios dolosos bajaron 60.7%

El estado de Guanajuato, a través de una estrategia integral que combina inteligencia operativa, coordinación con la Federación y acciones focalizadas en las causas de la violencia, ha observado resultados favorables en temas de seguridad.

Así, se informó este martes 12 de agosto del 2025, entre febrero y julio de 2025, los homicidios dolosos en Guanajuato se redujeron 60.7 por ciento, alcanzando cifras que no se veían en años.

Como ejemplo de los resultados de seguridad en la entidad, y de acuerdo a datos oficiales, le informó que de septiembre de 2024 a julio de 2025, la reducción acumulada de homicidios en Guanajuato fue del 47 por cierto.

Esto demuestra que la estrategia está funcionando y que la coordinación entre el Gobierno de la Gente, la Secretaría de Seguridad y Paz, las fuerzas federales y las autoridades municipales es efectiva.

Gráfica oficial. ı Foto: Especial.

“Este avance ha sido posible gracias a la detención de presuntos generadores de violencia, como José Francisco “N” alias Alfa 1, y la reciente captura de 5 integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, así como el aseguramiento de 164 mil litros de hidrocarburo y equipo para el transporte y almacenamiento ilícito”, se refirió.

El Gobierno de Guanajuato afirmó que el trabajo no se limita a la parte operativa:

“En Guanajuato estamos fortaleciendo la paz desde la raíz. Con el apoyo del Gobierno Federal, se impulsan 14 proyectos de mejoramiento urbano en municipios como Celaya, León y Salamanca, que han beneficiado a más de 3 millones de personas entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.

“Los avances de Guanajuato se dan en un contexto nacional donde la reducción promedio de homicidios dolosos ha sido del 25.3%; nuestro estado aporta a esta mejora con una caída más acelerada que la media nacional”.

El Gobierno de la Gente reafirmó que la seguridad se construye con dos pilares: la fuerza de la ley y la atención a las causas, siempre con transparencia y rendición de cuentas como valores centrales.

