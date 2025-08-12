Delfina Gómez presenta plan para garantizar el acceso al agua en el Edomex

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentó el Plan Hídrico Integral del Estado de México 2024-2029, una estrategia que busca asegurar el derecho humano al agua potable y promover la sustentabilidad para las próximas generaciones.

“La doctora Claudia Sheinbaum Pardo destaca la definición del agua como un derecho humano y un bien de la nación. En concordancia con ello, el plan que hoy se presenta tiene objetivos muy claros, como incrementar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales”, aseveró la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Al centro, la gobernadora Delfina Gómez. ı Foto: Cortesía

De acuerdo con Beatriz García Villegas, Vocal Ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), este programa se compone de cinco ejes estratégicos:

Gestión sustentable del agua Infraestructura hidráulica moderna y eficiente Protección y restauración de ecosistemas Fortalecimiento institucional y gobernanza del agua Educación, cultura y participación social

“Este documento técnico obliga a las autoridades estatales y municipales a obtener mejores resultados. Sin embargo, lo cierto es que se requiere de la participación de todas y todos los ciudadanos para transformar la cultura social sobre el cuidado y buen uso del agua. Por ello, es relevante que este plan establezca siete regiones hídricas en el territorio estatal, lo que permitirá abordar los retos específicos de cada una de ellas”, afirmó Delfina Gómez.

La estrategia contempla la estrecha colaboración entre los tres órdenes de Gobierno para que los habitantes de los 125 municipios mexiquenses puedan optimizar el uso del agua y aprovecharla de manera responsable en actividades como el campo, el consumo humano o la reforestación de ecosistemas.

En el evento estuvieron presentes José Arnulfo Silva Adaya, secretario del Agua; Abraham Erik Rodríguez Escorcia, director General del Programa Hidráulico; y el magistrado Fernando Díaz Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México.

