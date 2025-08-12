Libran 4 detenidos por caso de maestra taxista, acusación de homicidio

La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, durante la conferencia de prensa que ofreció en las instalaciones de la institución, ayer.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE-Veracruz) informó ayer que las cuatro personas que fueron detenidas por la agresión en contra de la maestra Irma Hernández Cruz en el municipio de Álamo de Temapache, enfrentan proceso penal sólo por delitos contra la salud y secuestro agravado y no por homicidio, pese a que reconoció que “la tortura y violencia” a que fue sometida por sus captores le ocasionaron la muerte.

En conferencia de prensa, la titular de la institución, Verónica Hernández Giadáns, defendió la necropsia en la que se establece que la víctima murió de un infarto y evitó responder al cuestionamiento de una reportera sobre el perfil profesional del perito que realizó el estudio, quien aparentemente no cuenta con la especialidad en medicina forense.

Previo a sostener la teoría del infarto, la funcionaria presentó un video con una breve síntesis sobre el caso, en el cual se establece que “la privación ilegal de la víctima se realizó por dos o más personas de manera violenta y con el propósito de obtener un beneficio, alterando su salud por la tortura y violencia ejercida durante su cautiverio, lo cual ocasionó su muerte”.

El Dato: El pasado 4 de agosto, desconocidos arrojaron los restos de seis personas en la carretera Coatzacoalcos-Cazones, a la altura del municipio de Papantla.

Hernández Giadáns no aclaró por qué los agresores que han sido detenidos hasta el momento no están imputados por homicidio, pese a la aseveración de que la tortura a que fue sometida la maestra ocasionó que perdiera la vida.

Comentó que “hay avances considerables” en la investigación y que ya se ha logrado la detención “de otros” en la zona norte de Veracruz, gracias a la coordinación con fuerzas federales, aunque no aportó más detalles.

“Ya se encuentran cumpliendo un proceso penal por secuestro agravado; quiero agregar que en el tema de la maestra llevamos avances, también hay otros detenidos en la zona norte que están siendo investigados por su presunta participación con el caso de la maestra Irma, que también oportunamente lo daré a conocer”, dijo.

9 internos perdieron la vida durante un motín en el penal de Tuxpan

Durante la rueda de prensa, la fiscal general de Veracruz no descartó que la orden de secuestrar a la maestra jubilada y taxista haya salido del penal de Tuxpan, en donde el pasado 2 de agosto —ocho días después de que fue hallado el cuerpo de la víctima— se registró un motín, con saldo de nueve muertos y 10 heridos.

A pregunta expresa sobre el tema, la funcionaria apuntó que se investiga una posible “concatenación” de diversos hechos violentos registrados en el norte de Veracruz en los últimos días, como el secuestro de la maestra, el motín en el penal de Tuxpan, el asesinato de un taxista y su padre en un hospital de este municipio y al abandono de restos humanos, días después, en una carretera, en Papantla.

La profesora y taxista Irma Hernández Cruz, en imagen de archivo. Fotos›Especial

Respecto al motín en el penal de Tuxpan, la titular de la FGE-Veracruz precisó que el saldo fue de nueve internos muertos, cinco de ellos de nacionalidad guatemalteca, ante lo cual ya estableció comunicación con el consulado de ese país en la entidad, para que facilitar la asistencia consular correspondiente, además de que hubo 10 heridos, quienes están bajo atención médica especializada.

La funcionaria apuntó que no se descarta la aplicación de sanciones a servidores públicos por su probable responsabilidad en estos hechos y ya se realizan diversas entrevistas a quienes tenían a cargo la operatividad del penal en donde ocurrió el evento.

En el encuentro con medios, la fiscal general de Veracruz también reveló que los restos humanos que fueron dejados sobre la carretera Poza Rica-Cazones, en Papantla, el pasado 5 de agosto, correspondían a seis personas.

“Confirmo, fueron seis personas que se localizaron sin vida después de hacer la asociación correspondiente. Hasta el momento seis. Han entregado cinco, uno sigue sin identificar, se hizo todo el protocolo inicial correspondiente”, declaró.

Mencionó que una de las víctimas fue identificada como Santiago Casco, quien ingresó a trabajar como elemento de Tránsito al Ayuntamiento de Tuxpan en abril de 2023 y había dejado de asistir a su empleo tres días antes del hallazgo de los cuerpos desmembrados.

Respecto a la posibilidad de que este suceso y el asesinato de un taxista y su padre en un hospital tengan relación con el motín en el Cereso de Tuxpan, Verónica Hernández comentó: “Desde luego que estamos tomando en cuenta todas las carpetas que se iniciaron en esa zona y que pudieran tener cronológicamente alguna asociación del tema de los cuerpos localizados en Papantla”.