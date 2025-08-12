Por ligas con el crimen, caen 53 extranjeros

Un generador de violencia fue detenido en el municipio de Jacona, ayer

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que del 1 de enero al 31 de julio de este año fueron detenidas 53 personas de origen extranjero por su presunta implicación en la comisión de delitos de alto impacto en la entidad.

Entre los detenidos, vinculados a grupos de la delincuencia organizada, se encuentran 23 colombianos, 22 venezolanos, tres estadounidenses y cinco individuos más, provenientes de Honduras, Panamá, Perú, Guatemala y Argentina.

El Dato: El pasado 8 de mayo, el entonces secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, reveló el reclutamiento de extranjeros por el crimen organizado.

En este grupo hay 11 personas con antecedentes de haber pertenecido a cuerpos militares de sus respectivos países, y a quienes se responsabiliza del asesinato de ocho elementos del Ejército mexicano en el municipio de Los Reyes.

De acuerdo con las investigaciones, los ahora aprehendidos ingresaron a México desde finales del año pasado y fueron detenidos el pasado 4 de junio durante un operativo en el que en total se capturó a 17 sicarios.

En el lugar, las autoridades confiscaron un arsenal, que incluía varias réplicas de armas largas, cargadores, cartuchos, 41 artefactos explosivos, una caja con explosivos, una cubeta con pólvora negra, 13 placas balísticas, dos cascos balísticos y un chaleco táctico.

La SSP de Michoacán indicó que todas las acciones que llevaron a la detención de 53 extranjeros se lograron a través de trabajos de inteligencia y a movimientos tácticos realizados en distintos puntos del estado, principalmente en la región de Tierra Caliente.

Todos los detenidos están implicados en actividades ilícitas relacionadas con la operación de grupos de delincuencia organizada, entre ellas, asesinatos, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de distintos tipos de droga.

En todos los casos, los extranjeros vinculados al crimen organizado en Michoacán fueron presentados en tiempo y forma ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, en donde se llevaron a cabo las diligencias encaminadas a determinar su situación jurídica.

Medios locales han reseñado que Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación han reclutado durante varios años extranjeros, en su mayoría exmilitares colombianos y venezolanos, para el adiestramiento de sus grupos en manejo de explosivos, drones y tácticas de guerra no convencional.

Cabe recordar que el pasado 6 de mayo, nueve extranjeros, presuntos integrantes de una célula del grupo delictivo originario de Jalisco fueron detenidos por fuerzas federales y locales en el municipio de Buenavista Tomatlán, en la región de Tierra Caliente.

Los sicarios fueron sorprendidos en posesión de varios fusiles de asalto, dos armas de fuego, una de calibre 7.62X39 milímetros y otra 5.56X39, ademas de varios paquetes con ponchallantas y contenedores con material para fabricar artefactos explosivos.

El personal castrense y policial encontró 260 cartuchos útiles, 102 cargadores y aproximadamente 150 gramos de mariguana; también fue localizado equipo táctico y nueve contenedores para artefactos explosivos improvisados.

En tanto, ayer, durante un recorrido, elementos estatales y federales detuvieron a un hombre que contaba con orden de aprehensión en la colonia El Bosque del municipio de Jacona.