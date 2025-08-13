Morelos fortalece su seguridad con ocho nuevos cuarteles de la Guardia Nacional

En el marco de los acuerdos de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad y en coordinación con autoridades federales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, anunció que en abril de 2026 el estado contará con ocho cuarteles de la Guardia Nacional , de los cuales ya se construyen cuatro en los municipios de Jantetelco, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango y Temixco, en Morelos.

El funcionario informó que, como parte del reforzamiento a la vigilancia, se revisó el padrón de 183 empresas de seguridad privada, detectando que 43 carecían de permisos vigentes para operar en Morelos.

Tras 93 visitas de verificación, se han impuesto multas, suspensiones temporales y sanciones a 25 compañías, logrando depurar el registro y contar actualmente con 134 empresas autorizadas o en proceso de revalidación.

Urrutia Lozano destacó avances en el combate a delitos como extorsión, narcomenudeo —en especial la venta de la droga “cristal”— y robos a tractocamiones, este último uno de los ilícitos más comunes en el estado según la CANACAR.

Asimismo, señaló que tanto el consumo de drogas como el de bebidas alcohólicas fomentan la violencia, por lo que respaldó la regulación local de establecimientos, medida que se aplicará en los 36 municipios durante las festividades patrias.

Sobre el tema el secretario General de Gobierno, Juan Salgado Brito, dijo que, para septiembre de festividad patria, serán los 36 alcaldes del estado quienes regularán el consumo de bebidas alcohólicas.

Por su parte, el secretario de Salud, Mario Ocampo, alertó que el “cristal” es la droga más adictiva y peligrosa en Morelos, por sus efectos violentos y alucinógenos, e hizo un llamado a la población a evitar su consumo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR