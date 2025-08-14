Ataque a familia deja 2 muertos en Veracruz

Elementos del Ejército y de la Policía Estatal resguardan la zona de la agresión, en un camino rural del municipio de Papantla, el martes.

Ayer se dio a conocer un nuevo evento de violencia extrema en el norte de Veracruz, región que se ha visto azotada por actos criminales de alto impacto en las últimas tres semanas.

La tarde del martes, una familia de vendedores de hoja de maíz fue atacada y perseguida a balazos por hombres armados en la comunidad El Aguacate del municipio de Papantla, con saldo de dos personas muertas y dos heridas, entre ellas una niña de cuatro años de edad.

De acuerdo con medios locales, los integrantes de la familia regresaban a su casa por un camino rural después de terminar sus labores, cuando fueron interceptados por sujetos armados, quienes les exigieron que les entregaran el dinero que traían, producto de la venta de su mercancía por la región.

TE RECOMENDAMOS: Dan prisión a agresores de Susan Saravia Ataques sexuales se disparan en Campeche en gobierno de Layda

El Dato: El pasado 4 de agosto, desconocidos arrojaron los cuerpos desmembrados de seis personas en la carretera Poza Rica-Cazones, a la altura del municipio de Papantla.

Tras resistirse al asalto, las víctimas, quienes se transportaban en una camioneta de color blanco, fueron perseguidas a balazos, hasta que el conductor del vehículo, alcanzado por los disparos, perdió el control del mismo.

Dos hombres adultos y una niña resultaron lesionados, por lo que, en cuanto llegó la ayuda, fueron trasladados a un hospital, en donde perdieron la vida un varón de 33 años y uno de 29, mientras que otro adulto, de 24 años, y la menor, quedaron internados.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal resguardaron el lugar del ataque y pusieron en marcha un operativo de búsqueda de los agresores, aunque sin resultados positivos.

9 internos murieron durante un motín en el penal de Tuxpan, el 2 de agosto

En menos de un mes, en la zona norte de Veracruz se registró el secuestro y muerte de la maestra Irma Hernández, un motín en el penal de Tuxpan, el asesinato de un taxista y su padre, el abandono de restos humanos en una carretera y ahora el ataque a una familia, entre otros hechos de violencia extrema.

La escalada inició el pasado 18 de julio en el municipio de Álamo Temapache, cuando integrantes de La Mafia Veracruzana secuestraron a la profesora jubilada y taxista Irma Hernández Cruz, a quien días después presentaron en un video, hincada y rodeada por varios hombres con armas largas, y en el cual ella recomienda a sus agremiados que cumplan con el pago de derecho de piso. Seis días después, el cuerpo de la víctima fue encontrado en un rancho ubicado a 40 kilómetros del lugar del secuestro.

En este contexto, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de viaje respecto a Veracruz, mediante la cual pidió a sus ciudadanos transitar con precaución, debido a la violencia y “el terrorismo” que se presentan en varias regiones de la entidad.

En un comunicado subido a su página web, el Departamento de Estado indicó: “Se recomienda mayor precaución debido al terrorismo y la delincuencia. Existe riesgo de violencia en el estado por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales. Si bien la mayor parte de la violencia relacionada con pandillas es dirigida, los transeúntes pueden convertirse en víctimas”.