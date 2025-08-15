Denuestan a periodista que incomodó a alcalde

Un influencer de Coahuila, conocido como Jaimote Piedropolis, quien constantemente sube a sus cuentas de redes sociales contenidos elogiosos hacia el presidente municipal de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, inició una campaña de odio en contra de la reportera Lucy Martínez, quien incomodó al funcionario con una pregunta el pasado miércoles.

Piedropolis subió un video realizado con Inteligencia Artificial, en el que se aprecia un enorme puño que golpea severamente el rostro de la reportera y lo distorsiona, en momentos en que ésta le pregunta al alcalde si estaría dispuesto a hacerse un examen antidoping.

El Dato: El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, reconoció que respondió “de manera impulsiva” ante la pregunta de Lucy Martínez en su conferencia del miércoles.

El mensaje fue subido desde el mismo miércoles y se viralizó en muy poco tiempo. Entre ese día y ayer el post generó un sinfín de comentarios, como “Por faltarle el respeto a nuestro alcalde”, “Toma tu antidoping” y “Vieja verdulera irrespetuosa”, entre otros, muchos de ellos acompañados de memes.

De acuerdo con medios locales, Jaimote Piedropolis y otros influencers y páginas web del norte de Coahuila, afines al alcalde, se encargaron de replicar el video en donde la reportera es “golpeada”, y de escribir mensajes de odio en su contra.

De igual forma, ayer por la mañana, Jacobo Rodríguez afirmó que Lucy Martínez “no tiene las credenciales de periodista y aun así se le deja entrar a las conferencias mañaneras; no hay línea ni preguntas orquestadas”.

1 video realizado con IA fue utilizado para denostar a Lucy Martínez

En entrevista con Azucena Uresti, para Radio Fórmula, el edil reconoció que, ante la pregunta de Lucy Martínez respondió “de manera impulsiva”, pero rechazó ofrecerle una disculpa, porque, dijo, ella sólo ha ido unas dos veces a su conferencia mañanera y ya traía con él “alguna fricción” desde la campaña.

Aproximadamente a las 08:30 horas, el funcionario le dijo al aire a la periodista Azucena Uresti que en ese momento estaba afuera de un laboratorio para hacerse el antidoping. Menos de una hora después grabó un video en el que presumió el resultado de su examen, con negativo a opiáceos, metanfetamina, cocaína, anfetaminas y marihuana.

“Aquí estamos en la ciudad de Piedras Negras saliendo del laboratorio Zamarrón; es un laboratorio certificado y aquí está: opiáceos, metanfetamina, cocaína, anfetaminas y marihuana negativos, no vamos a permitir que se dañe el prestigio de un servidor y del mejor Gobierno de México, Piedras Negras”, dijo el alcalde, mientras mostraba el comprobante de sus estudios.

Especialistas en análisis clínicos consultados por La Razón aseguraron que es muy difícil realizar exámenes confiables de este tipo en tan poco tiempo, sobre todo porque se trata de ubicar la presencia de varias sustancias en el organismo.

Los profesionistas consultados señalaron que en menos de una hora se pueden realizar estudios así con reactivos caseros, que se pueden adquirir por Internet, pero no tienen la confiabilidad y certeza que puede ofrecer un examen más completo, el cual puede llevar como mínimo cuatro horas.