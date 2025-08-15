Llama Samuel García a cerrar filas para mantener primer lugar nacional en reducción de delitos

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, llamó a autoridades y ciudadanía a cerrar filas para mantener a Nuevo León como el estado con mayor reducción de delitos de alto impacto en México, tras alcanzar una baja histórica del 77 por ciento en el semestre, consolidando el 2025 como el año de la seguridad.

Acompañado por integrantes de la Mesa de Coordinación para la Paz, autoridades federales, estatales y municipales, Samuel García Sepúlveda celebró que julio se convirtió en el mejor mes de los últimos 10 años en seguridad y adelantó que la meta es cerrar 2025 como el mejor año de los últimos 15.

“Es la primera vez que Nuevo León gana primer lugar en confianza y desempeño de la Fuerza Civil… No dejen de denunciar, más denuncias significan más confianza”, afirmó Samuel García Sepúlveda durante la emisión del Nuevo León Informa de este viernes.

Samuel García Sepúlveda destacó que el estado registra semáforo verde en todos los indicadores y cuenta con un 76 por ciento de confianza ciudadana en la policía.

Samuel García Sepúlveda detalló que los feminicidios disminuyeron 92 por ciento y los homicidios 82 por ciento, gracias a la coordinación entre Fuerza Civil, Ejército, Guardia Nacional, policías municipales y autoridades de procuración de justicia.

La estrategia, explicó Samuel García Sepúlveda, es fruto de una inversión superior a 30 mil millones de pesos en la Nueva Fuerza Civil, así como del trabajo coordinado entre Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía Estatal, policías municipales y autoridades penitenciarias.

Samuel García Sepúlveda hizo un exhorto a todas las corporaciones y a la ciudadanía para cerrar filas y mantener el primer lugar nacional en seguridad, reforzando la cultura de la denuncia.

“No dejen de denunciar. A veces se malinterpreta que más denuncias significan más inseguridad, pero es al contrario: más denuncias es más confianza. Tenemos 76 por ciento de confianza en la policía, las más altas del país, y queremos llegar al 80 por ciento”, afirmó Samuel García Sepúlveda.

Samuel García Sepúlveda también adelantó que se continuará el fortalecimiento institucional con la graduación de nuevos cadetes para llegar a 7 mil elementos, la incorporación de vehículos tácticos Black Mamba, helicópteros, el nuevo C5 y la construcción del Cuartel General de Fuerza Civil.

“Julio fue el mejor mes de los últimos 10 años, pero quisiera decir que 2025 fue el mejor año de los últimos 15 y que 2025 se consolida como el año de la seguridad de Nuevo León, salir con 80 de calificación. Ese es el objetivo, es la meta, es alcanzable y sé que todos juntos lo vamos a lograr”, concluyó Samuel García Sepúlveda.

Por su parte, el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, informó que en la última semana el Operativo Muralla y el Grupo de Coordinación Metropolitana lograron 39 detenciones, aseguraron 20 armas y 35 vehículos, reforzando la tendencia a la baja en delitos de alto impacto.

“Nuevo León está aportando impulso económico, y no problemas, para el país”, afirmó Escamilla Vargas. “Estos resultados son gracias a la coordinación con autoridades federales y municipales, y al fortalecimiento de Fuerza Civil en los últimos tres años”.

