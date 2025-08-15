Matan a balazos a director de un Cereso en Veracruz

Ayer por la mañana fue asesinado a balazos el director del penal La Toma, de Veracruz, René Vergara, cuando circulaba a bordo de una camioneta oficial por la avenida principal del fraccionamiento Villa Verde, en el municipio de Córdoba, en donde tenía su domicilio.

De acuerdo con la información disponible, el funcionario se dirigía, sin escoltas, hacia su lugar de trabajo, el Centro de Reinserción Social (Cereso) ubicado en el municipio de Amatlán de los Reyes, conocido como La Toma.

El ataque, que motivó la activación del Código Rojo en la zona, ocurrió aproximadamente a las 09:20 horas, cuando varios sujetos armados se acercaron a la camioneta tipo Van —perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública y acondicionada para traslado de internos— que era conducida por el funcionario, quien en ese momento fue acribillado.

Ante los llamados de emergencia a la línea 911 por parte de vecinos que escucharon las detonaciones, llegaron al lugar paramédicos de la Cruz Roja, delegación Córdoba, quienes constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Cabe mencionar que éste es el segundo director de un penal del estado de Veracruz que es asesinado durante el Gobierno de la morenista Rocío Nahle García, pues el pasado 17 de junio fue ultimado a balazos Antonio Huesca, director del Cereso de Tuxpan.