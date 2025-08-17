Vero Delgadillo, la Presidenta mejor evaluada en Jalisco

Vero Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, obtiene la mejor aprobación entre los líderes de Jalisco.

Su cercanía con la población, su sensibilidad ante los problemas que las y los tapatíos enfrentan, su liderazgo político y su capacidad para tomar decisiones han marcado el Gobierno de Vero Delgadillo, quien es la Presidenta mejor evaluada de Jalisco.

De acuerdo con la encuesta realizada por la organización Abre Alcaldías, Vero Delgadillo obtuvo un 60.1 por ciento de aprobación ciudadana.

La Presidenta de Guadalajara es seguida por el Alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, quien obtuvo un 58.9 por ciento de aprobación, y por el Presidente de Vallarta, Luis Ernesto Munguía, con 57.8 por ciento.

TE RECOMENDAMOS: Implementa estrategia contra la violencia Huixquilucan fortalece seguridad con estrategia de prevención de la violencia y delincuencia

Con un 60.1% de aprobación, la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, se posiciona en primer lugar. ı Foto: Abre Alcaldías

La llegada de Vero Delgadillo al Gobierno de Guadalajara marcó un parteaguas en la manera de gobernar, ya que se puso en el centro a las personas y los tres pilares de la Administración: Policía de Proximidad, Servicios y Espacios Públicos de Calidad, y Política Social con enfoque de Cuidados.

Para cubrir todas las colonias de Guadalajara, la Ciudad ha sido dividida en 11 Comunidades, cada una de ellas cuenta con un Escuadrón de Limpieza, que da atención pronta a las necesidades y problemáticas de la población.

Además, cada Comunidad tiene una red de servicios que proporcionan cuidados y que están diseñados para que haya atención médica, psicológica, talleres, comedores y espacios recreativos cercanos.

Esta no es la primera encuesta que posiciona a Vero Delgadillo entre los Presidentes mejores evaluados no sólo en el Estado, sino a nivel nacional.

am