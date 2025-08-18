Van 6 influencers asesinados por el narco

Con la muerte de Camilo Ochoa, alias el Alucín, suman seis los creadores de contenidos asesinados por presuntamente estar relacionados con el grupo criminal de los hijos de Joaquín, El Chapo, Guzmán, conocidos como Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

La tarde de este sábado, sicarios asesinaron al youtuber, quien hablaba sobre la delincuencia organizada y sus experiencias en torno a este mundo. El hecho ocurrió dentro de un domicilio localizado en el municipio de Temixco, Morelos.

El Tip: El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta mil 177 indagatorias en Sinaloa por homicidio.

De acuerdo con medios locales, Camilo Ochoa fue señalado por autoridades estatales por, presuntamente, estar involucrado con La Chapiza, por lo que incluso fue boletinado junto con otros presuntos integrantes del crimen organizado.

La Fiscalía de Morelos informó sobre el inicio de una investigación por el homicidio del influencer.

Éste es el sexto caso de influencers asesinados en medio del conflicto entre la fracción de Ismael, El Mayo, Zambada, y La Chapiza. Esto, tras la detención de quien fuera líder del Cártel de Sinaloa, el 25 de julio de 2024 en Estados Unidos.

12 meses han pasado desde la captura de Ismael, El Mayo, Zambada

Meses después de iniciada la guerra al interior del Cártel de Sinaloa, el 9 de enero de 2025 fueron lanzados narcovolantes desde una avioneta en distintos puntos de Culiacán que acusaban tanto a creadores de contenido como a cantantes, entre los que se encontraban Camilo Ochoa, Peso Pluma, Markitos Toys, Gail Castro, entre otros, por ser supuestos “financieros y colaboradores cercanos a Los Chapitos”.

Los otros creadores de contenido asesinados y señalados por supuestos nexos con La Chapiza eran Juan Carlos, conocido como El Chilango; Miguel Vivanco, conocido como El Jasper; Leobardo Asipuro Soto, alias El Gordo Peruci, Adrián Antonio López Uribe y el hermano de Markito Toys, también señalado en los volantes, Gael Castro Cárdenas.