Ataque armado en fiesta patronal deja dos muertos

Personal de Protección Civil revisa la zona de la agresión perpetrada el domingo en San Miguel de Allende.

Ayer se dio a conocer que, cerca de la medianoche del domingo, se registró un ataque armado durante una fiesta patronal, en los alrededores de la parroquia de la colonia Malanquín, en San Miguel de Allende, Guanajuato, que dejó como saldo dos personas muertas y 17 heridas.

De acuerdo con medios locales, testigos indicaron que al menos dos hombres con vestimentas oscuras llegaron con armas cortas y largas y comenzaran a disparar hacia varios puntos, lo que ocasionó que los visitantes corrieran en forma desordenada para protegerse.

Tras el ataque arribaron al lugar elementos de la Policía Municipal, quienes, al confirmar la situación de contingencia y que había heridos, solicitaron el apoyo de varias ambulancias y delimitaron la zona con cinta amarilla.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo calificó el hecho como "cobarde" y aseguró que se dará con los responsables, para darle justicia a las víctimas.

En un comunicado, el Gobierno municipal de San Miguel de Allende condenó el atentado e informó que las 17 personas heridas fueron trasladadas a diversos hospitales de la ciudad, en donde se evaluará el grado de las lesiones, en cada caso, para brindarles el apoyo.

“El municipio lamenta dichos actos de violencia efectuados de forma cobarde contra la población y reafirma su compromiso de reforzar la seguridad en todo el territorio municipal y de colaborar con las instituciones ministeriales para esclarecer los hechos”, informó el Ayuntamiento, en sus redes sociales.

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, calificó el hecho como “cobarde” y aseguró que se dará con los responsables, para darle justicia a las víctimas y garantizar que no haya impunidad.

“Tuvimos conocimiento de un hecho lamentable la madrugada de este lunes, un cobarde ataque en San Miguel de Allende, en donde perdieron la vida dos personas; quiero decirle a nuestra gente de San Miguel que desde ayer estamos en coordinación con la Fiscalía General del estado y con el municipio, para dar con los responsables”, dijo.