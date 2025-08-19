Dejan seis cabezas en pueblo de Tlaxcala

Elementos del orden, en el lugar en donde fueron hallados los restos, ayer.

Seis cabezas humanas y desolladas fueron abandonadas junto a una narcomanta a la orilla de la carretera que conecta a la cabecera municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, con Nanacamilpa, a la altura del poblado de San Gabriel Popocatla, en Tlaxcala.

De acuerdo con medios locales, el hallazgo se realizó alrededor de las 06:40 horas, tras una llamada al 911 en la que un ciudadano alertó sobre la presencia de lo que parecía ser una cabeza humana, a unos metros de la gasera Sonigas, en dirección a Atotonilco.

Pobladores de la zona narraron que los restos presentaban desprendimiento de piel y junto a ellos se encontró una manta atribuida a un presunto grupo del crimen organizado, en la que se lanzaban amenazas y se señalaba directamente a personas conocidas como “Gallo”, “Carroñas” y “Los Guzmán”, a quienes acusaron de extorsión y de cometer homicidios en la zona.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala se ocuparon de levantar los despojos y de recolectar indicios.

Más tarde, el órgano autónomo informó que inició una carpeta de investigación por el hallazgo de los restos humanos, y señaló que, al tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses acudieron al lugar, para las diligencias correspondientes.