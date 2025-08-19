Fiscalía estatal investiga

Dejan seis cabezas en pueblo de Tlaxcala

El hallazgo se realizó alrededor de las 06:40 horas, tras una llamada al 911 en la que un ciudadano alertó sobre la presencia de lo que parecía ser una cabeza humana, según reportes

Elementos del orden, en el lugar en donde fueron hallados los restos, ayer.
Elementos del orden, en el lugar en donde fueron hallados los restos, ayer. Foto›Especial
Alan Gallegos

Seis cabezas humanas y desolladas fueron abandonadas junto a una narcomanta a la orilla de la carretera que conecta a la cabecera municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, con Nanacamilpa, a la altura del poblado de San Gabriel Popocatla, en Tlaxcala.

De acuerdo con medios locales, el hallazgo se realizó alrededor de las 06:40 horas, tras una llamada al 911 en la que un ciudadano alertó sobre la presencia de lo que parecía ser una cabeza humana, a unos metros de la gasera Sonigas, en dirección a Atotonilco.

Pobladores de la zona narraron que los restos presentaban desprendimiento de piel y junto a ellos se encontró una manta atribuida a un presunto grupo del crimen organizado, en la que se lanzaban amenazas y se señalaba directamente a personas conocidas como “Gallo”, “Carroñas” y “Los Guzmán”, a quienes acusaron de extorsión y de cometer homicidios en la zona.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala se ocuparon de levantar los despojos y de recolectar indicios.

Más tarde, el órgano autónomo informó que inició una carpeta de investigación por el hallazgo de los restos humanos, y señaló que, al tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses acudieron al lugar, para las diligencias correspondientes.

