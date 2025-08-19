Gobernador Rocha Moya da banderazo de inicio a las Rutas de la Salud para abastecer Centros de Salud

A través de un enlace con la Mañanera del Pueblo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Rubén Rocha Moya dio el banderazo de arranque en Sinaloa de las Rutas de la Salud, que durante los siguientes cinco días, desde este martes 19 hasta el sábado 23 de agosto, abastecerán de un cuadro general de diversos medicamentos a los 209 Centros de Salud que funcionan como unidades de primer nivel de atención médica en Sinaloa, que fueron incorporadas al Programa IMSS Bienestar.

Precisamente correspondió al gobernador Rubén Rocha Moya ser el primero en participar en este enlace, una vez que la presidenta Claudia Sheinbaum le dio a la palabra, y por ello el mandatario estatal le agradeció este vital programa que consiste en llevar los medicamentos a todos los rincones de Sinaloa y de México.

“Vamos a cubrir 209 Centros de Salud y se distribuirán 234 mil medicamentos, antibióticos, analgésicos, etcétera, más del 80 por ciento del stock que se requiere para que haya salud en todos los pueblos. Presidenta, muchas gracias, quiero agradecerle a usted, a su extraordinario equipo de salud, al doctor Kershenobich, al doctor Svarch, a ellos y a nuestros coordinadores, el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo; y al coordinador del IMSS Bienestar, el doctor Julio Quintero, y a todas y todos los médicos, médicas, enfermeras, enfermeros del IMSS Bienestar y a todo el personal operativo que estará muy presto para que de aquí al sábado se entreguen todos los medicamentos. Por eso, presidenta, reciba nuestra gratitud, la gratitud de los sinaloenses por esta obra humana de su parte”, dijo el gobernador Rubén Rocha Moya.

El martes 12 de agosto inició la producción de kits con claves que contemplan 99 claves de medicamentos, que suman 233 mil 202 piezas a entregar, por la cantidad de 4 millones 522 mil 144 pesos, consistentes en antibióticos, analgésicos, suplementos vitamínicos, insulinas, antipiréticos, antiparasitarios, anestésicos, entre otros, en beneficio de las y los usuarios sinaloenses.

Conforme al calendario nacional, las Rutas de la Salud arrancan el martes 19 de agosto para finalizar el sábado 23 de agosto del año en curso, en un plazo de 5 días se tendrán cubiertas las 209 Unidades de primer nivel dentro del estado, y esta actividad se realizará de manera mensual para garantizar el abasto de medicamentos en las farmacias de los Centros de Salud IMSS Bienestar.

Es importante invitar a toda la población usuaria, que es aquella que no cuenta con derechohabiencia a ninguna institución de seguridad social, que se acerque a su Unidad de Salud del IMSS-BIENESTAR, más cercana.

Acompañada por el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha simultáneamente a nivel nacional este programa de las Rutas de la Salud, y de manera presencial cada una de las 23 gobernadoras y gobernadores lo hicieron desde sus respectivos estados, siendo en Sinaloa el punto de salida el Centro Logístico de Servicios de la Salud, ubicado en El Diez, en la carretera Culiacán-Eldorado.

