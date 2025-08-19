Las ‘Rutas de la Salud’ reforzarán el avance histórico en cobertura universal: Salomón Jara

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que junto con los avances en el combate a la pobreza, el estado alcanzó en los últimos dos años una mejora sustancial de 21.8% en su cobertura de salud, beneficiando a casi un millón de personas, por lo que pasó del segundo al quinto lugar en carencias por encima de estados como Chiapas, Morelos, Michoacán o Guerrero.

En el marco del arranque de las “Rutas de la Salud” que llevarán medicamentos e insumos médicos a todas las comunidades de las seis jurisdicciones sanitarias en las ocho regiones del estado, el mandatario estatal se comprometió a mejorar todavía más con las condiciones de salud para las y los oaxaqueños.

“Podemos decir que van a estar abastecidos, mes con mes, al 100% y no debe haber duda de que esta estrategia va a impactar sobre la salud de las y los oaxaqueños”, indicó.

En conferencia de prensa, el Ejecutivo del estado informó que con estas rutas se pretenden entregar, de hoy y hasta el sábado, mil 056 kits con medicamentos e insumos en 767 centros hospitalarios de primer nivel y Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSAS) a fin de tener un abasto mensual y permanente de claves médicas.

Dijo que, en lo personal, estará atento a que se garantice el abasto de forma permanente en todo el estado y, si es necesario comprar, se van a adquirir las claves.

De acuerdo al informe del INEGI, donde se refleja una histórica reducción de la pobreza en Oaxaca durante los dos primeros dos años de esta administración, se registra también una mejora en el porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios de salud, que se ubicó 9.7 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

Sin embargo, de 2022 a 2024, se tuvo una mejora de 21.8 puntos porcentuales, que redujo el número de personas con carencia por acceso a servicios de salud, al pasar de 2 millones 792,542 personas en 2022 a 1 millón 872,049 personas en 2024, es decir 920 mil 493 personas beneficiadas.

“Gracias a acciones coordinadas con la federación y a programas propios como las Farmacias Bienestar, Oaxaca pasó de ser la segunda entidad con mayor porcentaje de población con esta carencia, sólo por detrás de Chiapas en 2022, a ser la quinta entidad con mayor porcentaje en 2024 por detrás de Chiapas, Puebla, Michoacán y Morelos”.

Por lo que toca a estas rutas de la salud, el mandatario estatal detalló que a partir de hoy salen 77 vehículos que cubrirán 184 rutas, de las cuales 57 irán a los Valles Centrales, 32 al Istmo, 22 a Tuxtepec, 23 a la Costa, 18 a la Mixteca y 32 estarán en la Sierra.

Se distribuirán cerca de 1.5 millones de piezas de medicamentos, para cubrir todas las enfermedades crónico-degenerativas y de mayor consumo como los analgésicos, antibióticos para primer nivel, tratamiento de la diabetes tipo dos, antihipertensivos y dermatológicos que abarcan 147 claves; además de medicina para los tres hospitales de especialidades, a fin de cubrir al 100% tratamientos oncológicos que hoy oscilan entre el 86% y 94.6% de abastecimiento.

En su participación previa, vía remota durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Oaxaca agradeció el apoyo para alcanzar esta mejora significativa en este indicador.

“Agradecemos presidenta todo su apoyo, le agradecemos su compromiso indeclinable con el derecho a la salud de todas y todos los oaxaqueños y reconocemos también el gran esfuerzo de las distintas instituciones del gobierno de la República, que estarán siendo parte de importante esfuerzo”, anotó.

