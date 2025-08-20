Con policía deshacen bloqueos en Zacatecas

Policías antimotines, tras desalojar a los maestros que tenían tomada la entrada la Ciudad Administrativa en la capital de la entidad, ayer.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas irrumpieron ayer de manera simultánea en tres bloqueos que mantenían profesores de institutos tecnológicos por violaciones a sus contratos de trabajo, en distintos puntos de la capital, y desalojaron a los inconformes.

De acuerdo con medios locales, decenas de patrullas llegaron al Bulevar Metropolitano, a la altura de la Plaza Bicentenario, en donde los docentes mantenían interrumpido el tránsito vehicular desde las 07:00 horas, y los replegaron hacia las laterales.

Al mismo tiempo, otros grupos de policías se dirigieron a la Ciudad Administrativa y a la Secretaría de Finanzas, instalaciones que estaban tomadas desde el pasado lunes, y retiraron a los profesores que hacían guardia en ambos lugares.

El Dato: El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, aseguró que el PRI está detrás de las protestas de los profesores de institutos tecnológicos.

Los uniformados, entre quienes había antimotines y agentes de la Policía Vial, retiraron una lona que había sido colocada por los manifestantes en la entrada principal del complejo de oficinas, en la cual plasmaban sus demandas.

El Sindicato Nacional de Educación Superior, delegación Zacatecas, encabezado por Ismael Sánchez Pérez, calificó la acción como un acto de represión y lamentó la falta de capacidad de negociación por parte del Gobierno estatal, que encabeza David Monreal.

Agregó que reiteradamente se ha buscado la interacción directa con las autoridades centrales, pero no han querido escuchar las demandas de los profesores de institutos tecnológicos.

1 bono exigen los trabajadores que tomaron los museos el pasado lunes

“Hemos recibido respuesta de la Secretaría de Educación, donde nos citan a mesas de diálogo en las que no se resuelve nada; nosotros lo que queremos es una solución a las demandas que tenemos, es algo que le compete a la máxima autoridad del estado”, dijo.

En respuesta, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, aseguró que no hubo represión ni ataques en el retiro de los manifestantes, y justificó la acción, con el argumento de que la autoridad también debe escuchar a aquellos que exigen su derecho a la movilidad.

Agregó que, hasta el momento, hay dos denuncias penales presentadas por el bloqueo a oficinas de gobierno y aseguró que en este momento no hay condiciones para las recategorizaciones que exigen los profesores de los tecnológicos estatales que mantienen una protesta.

En tanto, desde el lunes, trabajadores del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) tomaron el edificio de la dependencia, todos los museos y el teatro Ramón López Velarde, para exigir el pago de un bono por trabajos extraordinarios que realizaron durante el Festival Cultural 2025, que se realizó del 12 al 26 de abril.

Los manifestantes señalaron que la titular de Cultura de Zacatecas, María de Jesús Muñoz Reyes, no se ha acercado para hablar de la forma en que será atendida su petición, y advirtieron: “Nosotros no nos vamos a detener hasta que tengamos una respuesta favorable”.

Entre los inconformes surgió el temor de que en las próximas horas sufran la misma “represión” que padecieron los profesores de los tecnológicos, y sean desalojados por la Policía Estatal.