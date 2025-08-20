Detienen a 6 durante un operativo en San Andrés





Luego de dos cateos realizados por autoridades federales y estatales en la localidad de la Nueva Victoria, en el municipio de San Andrés Tuxtla, fueron detenidas seis personas y aseguradas diversas dosis de drogas y varios vehículos.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que en estas acciones participaron peritos, fiscales y policías ministeriales de la Fiscalía Regional Cosamaloapan, quienes trabajaron en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública estatal y Policía Municipal.

Durante el primer cateo, realizado en un domicilio de la calle Guillermo Prieto, se detuvo en flagrancia a tres personas, además de que se aseguraron varias pipas, una báscula gramera digital, hierba seca con características similares a la marihuana, un radio de comunicación con frecuencias prohibidas , una sustancia granulada de color blanco, una libreta con diversas anotaciones y varias motocicletas sin número de identificación vehicular.

1 menor de edad se encuentra entre los detenidos en Tuxla

En tanto, durante el segundo cateo, realizado en la calle Vicente Guerrero, se detuvo en flagrancia a otras tres personas y se incautaron una piedra con características similares a las del crystal, cartuchos balísticos, básculas grameras y pipas, algunas de vidrio y otras hechizas.

La FGE-Veracruz señaló que entre los detenidos se encuentra un muchacho, cuya identidad se mantiene resguardada por ser menor de edad, el cual fue presentado ante la Fiscalía Especializada en Justicia Penal para Adolescentes.

Los otros detenidos, todos adultos, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Cosamaloapan, en donde se definirá su situación jurídica.