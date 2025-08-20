Toluca repara más de 17 mil baches para recuperar sus vialidades

El Ayuntamiento de Toluca, en un esfuerzo por mejorar la movilidad y seguridad de sus calles, ha intensificado el programa de bacheo y rehabilitación de vialidades. Según lo informado por la administración municipal, en los últimos meses se han atendido más de 17 mil baches, una cifra que supera los registros de años anteriores y que la autoridad se compromete a mantener constante durante el resto del año.

El alcalde Ricardo Moreno destacó que, gracias a la coordinación con la Junta de Caminos del Estado de México, se ha logrado intervenir puntos clave para la conectividad de la capital. Entre ellos, se encuentran los distribuidores viales de Alfredo del Mazo y el de Vialidad López Portillo y Aeropuerto, así como arterias principales como la Avenida Isidro Fabela.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca revertir el deterioro de la infraestructura vial, un problema que se ha visto acelerado por la temporada de lluvias y el constante tráfico de habitantes y visitantes.

Aunado a los trabajos de mantenimiento, el gobierno municipal presentó en julio un ambicioso Programa Anual de Obra Pública con una inversión cercana a los 600 millones de pesos. Dicho programa incluye 78 proyectos, entre los que destacan diversas pavimentaciones y rehabilitaciones. Adicionalmente, se llevarán a cabo obras conjuntas con el gobierno del Estado de México en vialidades estratégicas como Lombardo Toledano y el Paseo Totoltepec.

Con este conjunto de obras y acciones, la administración local busca ofrecer a la ciudadanía calles más dignas y una mejor calidad de vida.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR