Cae uno más por plagio de la maestra Irma

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que fue detenido José Ramón “N”, señalado como probable responsable del delito de secuestro agravado en perjuicio de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz, en el municipio de Álamo de Temapache.

De esta forma, suman cinco personas capturadas por su posible relación con la privación de la libertad de la profesora, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 24 de julio en el rancho Santa Rosalía, en la comunidad de Cerro Azul.

El órgano de procuración de justicia indicó que, durante la audiencia inicial, la Fiscalía Regional de Tuxpan imputó al detenido y obtuvo del juez de control correspondiente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra.

En tanto, la gobernadora Rocío Nahle anunció que habrá un reforzamiento de la seguridad en el norte del estado, en donde se han presentado diversos eventos de violencia en las últimas semanas.

La mandataria encabezó ayer la reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz en el municipio de Coatzintla, precisamente en el norte, a la cual acudieron los principales mandos de la Guardia Nacional, Ejército y Marina de la región.

En breve entrevista colectiva con medios locales, Rocío Nahle dijo: “Tenemos más elementos de Guardia Nacional, de Secretaría de Seguridad, estamos trabajando con las dos fiscalías, cero impunidad”.