Desplazados de Chiapas tienen parientes narcos

Personal de migración de Guatemala descarga equipo para reforzar el albergue en el que permanecen varias familias mexicanas, ayer.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que varias de las personas que en días pasados salieron del ejido Sabinalito, en el municipio de Frontera Comalapa, y que ahora se resguardan en Guatemala, tienen familiares detenidos que enfrentan procesos penales por diversos delitos de alto impacto.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario morenista apuntó: “Me duele reconocer que, aunque no fue en mi tiempo, el tejido social se coludió con el crimen organizado”.

El Dato: El pasado 5 de enero fue detenido el alcalde de Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro, por su presunta responsabilidad en desaparición forzada y extorsión.

Añadió que en años anteriores hubo una organización conocida como El Maíz, liderada por El Colocho, “persona que se encuentra con total impunidad en Guatemala, donde en esos tiempos se cometieron muchos cobros de piso, extorsiones y desapariciones de personas, que fueron el resultado de una ausencia del Estado de derecho”.

Sin embargo, dijo, ahora hay todas las garantías de que la aplicación de la ley es transparente y sin sesgo.

En su post, el jefe del Ejecutivo de Chiapas mencionó que “la delincuencia organizada que opera en Guatemala busca desacreditar la estrategia de seguridad implementada en el estado, la cual ha dado tranquilidad y paz”.

2 personas fueron asesinadas en el ejido El Sabinalito el 8 de agosto

En días pasados, autoridades guatemaltecas confirmaron el ingreso de al menos 100 personas en el departamento de Huehuetenango, tras abandonar el ejido Sabinalito, del municipio de Frontera Comalapa; pero ayer, Ramírez Aguilar negó que en Chiapas haya éxodos forzados por la delincuencia.

“Niego categóricamente ese hecho, pues hemos visitado y llevado a cabo nuestras mesas de paz en la región. Estoy consciente de que quieren actuar confundiendo a la opinión pública diciendo que en Chiapas no se actúa con imparcialidad”, expresó Ramírez Aguilar.

El mandatario agregó: “Les digo que el Gobierno que encabezo es honesto, con autoridad moral; y si hay una prueba en contra, que se exponga, pues estamos sujetos a las investigaciones judiciales correspondientes. Les aclaro que siempre actuaré en el marco de la legalidad, con transparencia, con autoridad moral, y garantizaré la tranquilidad y la paz social en nuestro estado”.

Ayer, medios de Guatemala informaron que el gobierno de ese país otorgó un permiso de permanencia por razones humanitarias a 161 mexicanos, incluidos 69 niños, “que se refugiaron en una aldea guatemalteca, tras huir de la violencia”.

Señalaron que la mayoría de las personas desplazadas permanece en un albergue temporal habilitado en el salón de usos múltiples de Huehuetenango, mientras que algunas fueron acogidas por pobladores o decidieron alquilar viviendas.

La salida de varias familias del ejido El Sabinalito, en Frontera Comalapa, se dio a raíz de que, el pasado 8 de agosto, se reportó el asesinato de dos hombres a balazos, lo que provocó temor a que más personas fueran atacadas por integrantes del crimen organizado.

Por la tarde, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, negó que exista un éxodo forzado de familias en la Sierra Mariscal y aseguró que se trató de traslados voluntarios hacia aldeas guatemaltecas, principalmente a la de Guailá.

El funcionario apuntó que desde el 8 de diciembre se desplegó un operativo para contener al grupo criminal denominado El Maíz, y desde entonces han sido ejecutadas 90 órdenes de aprehensión.