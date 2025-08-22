Atacan a 2 policías en pueblo de Tabasco

Este jueves se dio a conocer que policías del municipio de Jalapa, Tabasco, fueron golpeados y desarmados por integrantes del crimen organizado, quienes también los despojaron de su patrulla, durante la noche del miércoles.

De acuerdo con medios locales, los uniformados se dirigían a atender un llamado de emergencia cerca de la zona conocida como El Portón, sobre la carretera Villahermosa–Macuspana, cuando fueron interceptados por civiles que estaban fuertemente armados.

El Gobierno municipal precisó que los dos elementos policiacos fueron amagados por sicarios que se transportaban en al menos diez vehículos; se los llevaron y más tarde los abandonaron, golpeados, en la ranchería Aquiles Serdán Segunda Sección, ya sin sus armas, esposas y chalecos.

Por su parte, el titular de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE), Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, señaló que la Policía de Investigación realiza trabajo de campo en la zona para recabar indicios y esclarecer la agresión.

El funcionario aseguró que ya se tienen varias líneas de investigación, pero por el momento no es posible ofrecer más detalles sobre el caso. “Estamos trabajando en ello; es muy temprano para dar información; en los próximos días estaremos en condiciones para presentar resultados”, indicó.

Mencionó que en los próximos días dará a conocer un panorama “más completo y veraz de lo sucedido”, y garantizó que habrá total transparencia.