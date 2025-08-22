SEGO continúa mesa de diálogo entre Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec; se refuerza seguridad en la zona

En cumplimiento a los acuerdos alcanzados este martes, la Secretaría de Gobierno (SEGO) de Oaxaca encabezó una nueva mesa de diálogo con autoridades de Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, con el objetivo de alcanzar consensos que permitan resolver la problemática agraria que por más de 77 años ha generado tensiones entre ambas comunidades.

Durante este encuentro, la SEGO refrendó su compromiso de acompañar de manera cercana a las autoridades municipales y agrarias, privilegiando en todo momento el diálogo como vía legítima para la construcción de acuerdos y la gobernabilidad.

De manera paralela, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca desplegaron un operativo de seguridad en la zona del conflicto, realizando recorridos preventivos, así como labores de peritaje relacionadas con los hechos ocurridos el pasado lunes. Estas acciones tienen como finalidad garantizar la tranquilidad de las familias, salvaguardar el libre tránsito y generar condiciones que favorezcan el respeto mutuo entre comunidades.

La Secretaría de Gobierno hace un llamado a ambas poblaciones a mantener la calma, evitar actos de provocación y continuar apostando por la ruta del diálogo como el único camino posible para consolidar la paz social en esta región de la Mixteca.

