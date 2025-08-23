Critican a regidora del PT en Mérida por afirmar en Ixil que el ‘progreso’ es dejar de usar alpargatas | VIDEO

Zoraya Berenice Rivera Silva, regidora de Mérida, Yucatán, por el Partido del Trabajo (PT), ha sido criticada por sus declaraciones hacia vecinos de Ixil, que se oponen a un convenio para integrar al municipio a la Zona Metropolitana.

El pasado 8 de agosto, 14 presidentes municipales firmaron el Convenio de Coordinación de la Zona Metropolitana, a fin de impulsar la movilidad, el crecimiento urbano, servicios públicos, sostenibilidad y protección ambiental, según el Gobierno Estatal.

Ixil es uno de los municipios que se opone a la integración a la Zona Metropolitana de Mérida, por, entre otras cosas, temor a ser despojados de sus terrenos.

El miércoles pasado, durante una mesa de diálogo con habitantes de Ixil, la regidora Berenice Rivera argumentó que el convenio traería “progreso” y beneficios al municipio.

¿Y qué es para usted el progreso?" la increpó una vecina, a lo que la regidora respondió:

“El progreso es avanzar, es tener mejores beneficios para nuestro municipio. Es avanzar. Por ejemplo, antiguamente no teníamos zapatos, andábamos con alpargatas. Hoy día, por ejemplo usted goza de un par de zapatos, eso es progreso ”.

Es entonces que comenzó la rechifla. “¡Nos está insultando!”, le reclamó uno de los asistentes. Aunque las autoridades insistieron en las bondades del convenio, y que sólo busca “ayudar”, la población de Ixil insistió en que no necesitan de Mérida.

“Ellos necesitan de nosotros, nuestros terrenos, nuestro espacio, nosotros no necesitamos de ustedes, que les quede claro. No lo queremos, vivimos bien con nuestras alpargatas, como dice la señora, así estamos contentos", respondió una vecina.

Comunicado acerca de la zona metropolitana Publicado por H. Ayuntamiento de Ixil 2024-2027 en Miércoles, 20 de agosto de 2025

