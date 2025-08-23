Rubén Rocha Moya entrega 21 acciones de vivienda en Chiqueritos, Culiacán

Porque al gobierno del estado le interesa mucho que la población de las comunidades tengan las mejores condiciones de vida, el gobernador Rubén Rocha Moya acompañado del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, entregaron 21 acciones de vivienda, una techumbre y un pozo profundo para abasto de agua en la comunidad de Chiqueritos, sindicatura de Baila.

Las obras entregadas a la población en Chiqueritos, dijo el mandatario estatal, son de suma importancia porque representan beneficio para los habitantes y generan una oportunidad de mejorar su calidad de vida.

“Estás áreas, importa mucho porque son áreas comunes; al que se le hizo una casa, es para la familia, pero hace la techumbre para que la use el pueblo, son obras comunales”.

El gobernador Rocha Moya reiteró que las obras entregadas este fin de semana son de suma importancia porque “la gente de Chiqueritos tiene el mismo derecho de vivir en iguales circunstancias de los que viven en Culiacán” de ahí que lo que le importa al gobierno del estado es realizar obras que le sirvan a la gente en sus comunidades.

Acudir a entregar las obras personalmente por las autoridades, señaló el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, representa que al gobierno le importa su gente y acuden a las comunidades para conocer sus necesidades y, ahorita que pueden gestionar los recursos, se busca desarrollar las obras que se necesitan para el bien de la población.

“Sabemos dónde está Chiqueritos porque nos interesa mucho estar donde está la gente, una vez escuché que alguien le hizo un planteamiento al gobernador y lo primero que les dijo fue miren, no se preocupe, ya los encontramos, ya vimos donde están, lo que necesitan, no están con la necesidad de tener que ir a Culiacán”, dijo.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. ı Foto: Cortesía

Emocionada porque fue tomada en cuenta, María del Socorro Ayala Aguilar, favorecida con la entrega de una vivienda, agradeció a nombre de los beneficiarios el apoyo precisando que su casa satisface sus necesidades y ya tiene un techo para vivir.

“Después de tantos años de estar metiendo solicitudes, cada que estaban ahí yo iba, que venían al rancho en Baila yo iba y metía mis papeles y no, nunca nada y ahora estoy muy contenta porque la casita está muy bien, está amplia, todo está muy bien”, señaló.

Rubén Rocha Moya y una de las vecinas de Chiqueritos beneficiadas con acciones de vivienda. ı Foto: Cortesía

Este sábado, las autoridades, entregaron en la comunidad de Chiqueritos, sindicatura de Baila, una techumbre, 21 acciones de vivienda, un pozo profundo para abasto de agua y baños en la cancha de la población, obras de beneficio social con una inversión total de 10 millones 436 mil 398.40 pesos.

En la ceremonia acompañaron al gobernador Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, la presidenta del Sistema DIF Municipal, Irma Nidia Gazca, el secretario de Obras del gobierno estatal, Raúl Montero, la Secretaría de Obras Municipales, María del Carmen Morales, el Síndico de Baila, José Luis Millán, y en representación de los vecinos beneficiados, María del Socorro Ayala.

Techumbre entregada en Chiqueritos. ı Foto: Cortesía

