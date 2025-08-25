Anuncia el gobernador Rocha proyecto para convertir a Mazatlán en el primer Home Port para cruceros en México

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio a conocer que ya se registró en FONATUR un proyecto innovador que consiste en convertir la terminal de cruceros de Mazatlán en un Home Port, para que también sea punto de arribo de los cruceros y que permita que los paseantes de estas embarcaciones puedan pernoctar en el puerto, para lo cual se estimar una inversión de entre 400 y 450 millones de pesos para remodelar y ampliar la actual terminal naviera.

Durante su Conferencia Semanera, el mandatario estatal informó que este proyecto ya está registrado ante el Fondo Nacional de Turismo y también le fue presentado el pasado miércoles a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

El secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Guicho explicó que ya se presentó ante la Secretaría de Turismo federal el proyecto conceptual del Home Port, donde se plantea remodelar la actual terminal y embellecerla, con la instalación de un punto de acceso a los cruceros, pues actualmente Mazatlán sólo forma de parte de los itinerarios como llegada, no como punto de abordaje.

“Se trabajó una presentación conceptual en coordinación con la Secretaría de Obras y la Secretaría de Turismo, para registrar este proyecto ante FONATUR de un Home Port como lo estamos conceptualizando, es un área donde se proyecta una terminal, algunas tiendas de souvenirs, y áreas de esparcimiento”, dijo.

Al respecto, el gobernador Rocha señaló que se insistirá en esta gestión ante SECTUR aprovechando que la secretaria de Turismo tiene mucha simpatía por Mazatlán, como se la he hecho saber, para convertir este puerto como punto de abordaje de los cruceros, con una capacidad para dos mil turistas en esta nueva terminal.

“El Home Port importa porque pueden comprar boletos para abordar y también pueden bajar aquí en Mazatlán, hacer su viaje hasta Mazatlán, ¿y esto qué impacta? Es que esto genera un mayor movimiento, como en el caso de los aviones, para muchos que nos prefieran de Estados Unidos y Canadá, en lugar de irse a Miami pueden tomar aquí el crucero”, agregó el gobernador.

A su vez, el secretario de Economía, Ricardo Velarde Cárdenas, añadió que actualmente este concepto de Home Port no existe en México y por ello el interés de instalar el primero en Mazatlán, que se convertirá en un atractivo turístico más, que permita además pernoctas en el puerto para el turismo extranjero.

