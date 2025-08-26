Alcalde de Cuernavaca confiesa viaje a Las Vegas

El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, reconoció que se encontraba en Las Vegas, en Estados Unidos, el pasado fin de semana, cuando se presentó una situación de contingencia por los efectos de la lluvia que cayó el pasado viernes.

Ese día, el Ejército puso en marcha el Plan DN-III-E de apoyo a la población en la capital de Morelos, debido a que se reportaron 45 casas con afectaciones en su infraestructura, ocho bardas colapsadas y el desbordamiento de ríos en varias barrancas de la demarcación.

La fuerte lluvia también provocó que el concierto del grupo Matute fuera suspendido, pues las instalaciones del Palenque, ubicado al interior del Recinto Ferial de los Ejidos de Acapatzingo, se inundaron y se dañó el equipo de audio.

Ayer, el alcalde José Luis Urióstegui confirmó que salió de viaje hacia Las Vegas el jueves por la noche y regresó el domingo, pero dijo que siempre estuvo atento a que se atendiera la emergencia por las lluvias.

En entrevista colectiva con medios locales, el funcionario surgido del PAN indicó que su error fue haber viajado en días laborales, aunque aseguró que no utilizó recursos públicos.

También aseguró que la fotografía difundida en redes sociales, donde aparece acompañado de su esposa en Las Vegas, tiene como fin dañar su imagen, cuando se acerca un proceso preelectoral.