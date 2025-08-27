Con Acueducto Presa Solís-León se garantiza agua para el Corredor del Bajío, afirman

El Secretario de Agua y Medio Ambiente del Gobierno constitucional de Guanajuato, José Lara Lona, afirmó que con el Acueducto Presa Solís–León se garantiza líquido para el Corredor del Bajío.

Ante el señalamiento de que Guanajuato enfrenta desde hace años un reto en materia de agua y cuál es la situación actual de los acuíferos en la entidad, Lara Lona afirmó que la entidad se encuentra en una zona estratégica para el desarrollo socioeconómico, lo que ha llevado a un uso intensivo de los recursos naturales, principalmente del agua subterránea.

“Hoy, el 83 por ciento de este recurso se utiliza en la agricultura, 12.97% en el abastecimiento público y 3.92% en la industria. El problema es que los acuíferos presentan una sobreexplotación de 867 millones de metros cúbicos, debido al crecimiento poblacional, económico y a la baja eficiencia en el uso agrícola”, sostuvo el funcionario al ser entrevistado.

Entrevista a José Lara Lona

Pregunta: Guanajuato enfrenta desde hace años un reto en materia de agua. ¿Cuál es la situación actual de los acuíferos en la entidad?

Secretario del Agua (JL): El estado de Guanajuato se encuentra en una zona estratégica para el desarrollo socioeconómico, lo que ha llevado a un uso intensivo de los recursos naturales, principalmente del agua subterránea. Hoy, el 83% de este recurso se utiliza en la agricultura, 12.97% en el abastecimiento público y 3.92% en la industria. El problema es que los acuíferos presentan una sobreexplotación de 867 millones de metros cúbicos, debido al crecimiento poblacional, económico y a la baja eficiencia en el uso agrícola.

JL: ¿Qué plantea el proyecto para enfrentar esta problemática?

V: El proyecto es un modelo nacional a seguir, que consiste en modernizar y tecnificar el Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma, que se abastece de la Presa Solís. Se revestirán canales y se instalarán sistemas de riego tecnificado, como el riego por goteo, para aplicar solo el agua necesaria en cada cultivo. Con estas acciones se intervendrán más de 10 mil hectáreas y 240 kilómetros de canales, beneficiando a 25 mil productores. Así lograremos rescatar hasta 120 millones de metros cúbicos de agua superficial que se destinarán al consumo humano.

Pregunta:: ¿Qué municipios serán beneficiados directamente con este abasto?

JL: El agua se conducirá a través de un acueducto de 187 kilómetros que atravesará diez municipios hasta llegar a León. En total, beneficiará a 2.6 millones de habitantes, es decir, al 43% de la población de Guanajuato. La distribución será la siguiente: Celaya recibirá 22.4 millones de m³, Salamanca 10.7, Irapuato 24, Silao 7.1 y León 55.8.

Pregunta:: ¿Qué inversión se requiere y quién la financiará?

JL: Para la modernización del distrito de riego se contempla una inversión de 6,412 millones de pesos, con participación de la Federación, el Estado y los propios usuarios. Por su parte, la construcción del acueducto tendrá un costo estimado de 15 mil millones de pesos, que se financiará en concurrencia: 50% Federación y 50% Estado.

Pregunta:: Algunos sectores han expresado preocupación sobre si este proyecto podría afectar al Lago de Chapala o a la cuenca Lerma-Chapala. ¿Qué responde?

JL: Es importante aclarar que el volumen recuperado no proviene de nuevas asignaciones de agua, sino de la tecnificación agrícola. Por lo tanto, no afecta el balance hídrico de la cuenca Lerma-Chapala ni los niveles del Lago de Chapala.

Pregunta:: Más allá del acceso al agua potable, ¿qué otros beneficios traerá este proyecto?

JL: Primero, se reducirá la sobreexplotación de los acuíferos al sustituir pozos profundos con agua superficial. Segundo, los municipios deberán implementar programas de eficiencia en sus sistemas de distribución, lo que mejorará el servicio y reducirá el agua no contabilizada. Además, la construcción del acueducto generará empleos, impulsará el desarrollo económico y garantizará el derecho humano al agua. Finalmente, para los agricultores habrá un salto de productividad gracias a la infraestructura moderna, que les permitirá diversificar cultivos y fortalecer la economía local.

Pregunta:: ¿Cómo se alinea este proyecto con la política hídrica nacional?

JL: Este proyecto forma parte del Programa Nacional Hídrico del Gobierno Federal, lo que garantiza que está en sintonía con la estrategia nacional para atender la crisis del agua y asegurar un desarrollo sostenible para las próximas generaciones.

Cabe recordar que el Acueducto Presa Solís–León no solo representa una obra de infraestructura, sino una apuesta por el futuro hídrico de Guanajuato, con un impacto directo en la vida de millones de habitantes y en el desarrollo agrícola e industrial del Bajío.

