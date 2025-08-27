Benefician a más de mil 200 mujeres

Delfina Gómez entrega tarjetas ‘UNIDAS Contigo’ y reafirma respaldo a mujeres

En la entidad operan 93 UNIDAS y 37 Centros LIBRE que brindan atención integral a las mexiquenses, señaló Delfina Gómez, gobernadora del Edomex

La Razón Online

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó más de mil 100 tarjetas del programa “UNIDAS Contigo”, dirigidas a mujeres de los once municipios con Alerta de Violencia de Género. Este apoyo económico permitirá a las beneficiarias continuar con sus procesos psicoterapéuticos y jurídicos, fortaleciendo su autonomía y garantizando su derecho a una vida libre de violencia.

“Como titular del Poder Ejecutivo tengo la obligación legal de respetar y hacer respetar la ley, y más aún como mujer mexiquense, el deber moral de estar a su lado, defender sus derechos y ayudarlas a alcanzar una vida plena, tranquila y feliz”, señaló la Gobernadora.

El programa forma parte de la estrategia integral UNIDAS Contigo, que atiende a mujeres mayores de 18 años en situación de violencia. Actualmente, en el Estado de México operan 93 UNIDAS que brindan apoyo psicológico, jurídico y de trabajo social, además de 37 Centros LIBRE impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde también se ofrecen servicios educativos y de emprendimiento.

La Secretaria de las Mujeres, Mónica Chávez Durán, recordó que 8 de cada 10 mexiquenses mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, y que 41 por ciento de quienes inician una denuncia no la concluyen por falta de recursos o de redes de apoyo, de ahí la importancia de este programa.

Al evento asistieron Mónica Chávez Durán, Secretaria de las Mujeres; Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

Las mujeres que requieran ayuda pueden ubicar la UNIDAS más cercana en semujeres.edomex.gob.mx/unidades-atencion o localizar un Centro LIBRE en semujeres.edomex.gob.mx/centros-libre.

