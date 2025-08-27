Delfina Gómez entrega tarjetas ‘UNIDAS Contigo’ y reafirma respaldo a mujeres.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó más de mil 100 tarjetas del programa “UNIDAS Contigo”, dirigidas a mujeres de los once municipios con Alerta de Violencia de Género. Este apoyo económico permitirá a las beneficiarias continuar con sus procesos psicoterapéuticos y jurídicos, fortaleciendo su autonomía y garantizando su derecho a una vida libre de violencia.

“Como titular del Poder Ejecutivo tengo la obligación legal de respetar y hacer respetar la ley, y más aún como mujer mexiquense, el deber moral de estar a su lado, defender sus derechos y ayudarlas a alcanzar una vida plena, tranquila y feliz”, señaló la Gobernadora.

El programa forma parte de la estrategia integral UNIDAS Contigo, que atiende a mujeres mayores de 18 años en situación de violencia. Actualmente, en el Estado de México operan 93 UNIDAS que brindan apoyo psicológico, jurídico y de trabajo social, además de 37 Centros LIBRE impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde también se ofrecen servicios educativos y de emprendimiento.

La Secretaria de las Mujeres, Mónica Chávez Durán, recordó que 8 de cada 10 mexiquenses mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, y que 41 por ciento de quienes inician una denuncia no la concluyen por falta de recursos o de redes de apoyo, de ahí la importancia de este programa.

Al evento asistieron Mónica Chávez Durán, Secretaria de las Mujeres; Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

Las mujeres que requieran ayuda pueden ubicar la UNIDAS más cercana en semujeres.edomex.gob.mx/unidades-atencion o localizar un Centro LIBRE en semujeres.edomex.gob.mx/centros-libre.

