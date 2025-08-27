INAH y Gobierno de Puebla sumados por la preservación del patrimonio cultural

Gobernador señaló que la cultura, el arte y el deporte van de la mano

El gobierno de Puebla y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), van de la mano para promover la riqueza antropológica del estado, así lo aseguró durante la mañanera el director del INAH, Manuel Villarruel Vázquez, quien apuntó que impulsan políticas culturales de conservación del patrimonio en el estado de Puebla, de acuerdo con la estrategia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Villarruel Vázquez detalló que trabajan en colaboración con el Gobierno de Puebla para el rescate de Sitios Arqueológicos y Zonas Federales en el Estado de Puebla, profundizó que actualmente trabajan en la región de Cantona y en un convenio de colaboración con los Teteles de Santo Nombre, así como como la zona de Tehuacán. Informó que el INAH en un periodo máximo de dos meses abrirá la octava zona arqueológica en Teteles de Ávila Castillo que permitirá conocer los primeros asentamientos de la Sierra Norte.

El funcionario federal detalló que Puebla tiene más de 3 mil sitios arqueológicos registrados, por lo que, espacios como el teteles que está dentro de la demarcación, permitirá un acercamiento importante y una dispersión del conocimiento a través de los asentamientos humanos del periodo preclásico.

En su mensaje, el gobernador Alejandro Armenta, refirió que la cultura, arte y deporte van de la mano y marcan el rumbo que tiene el país, lo anterior como ejes centrales de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum para el desarrollo humano.

Alejandro Armenta subrayó que el trabajo en conjunto con la dirección del INAH es una oportunidad para promover las raíces de la entidad. “Todo va de la mano, sistémicamente promovemos la cultura”, afirmó el gobernador, al tiempo de afirmar que en colaboración han descubierto sitios arqueológicos y que se les dará una representación turística.

