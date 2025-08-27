Incautan 26 mil L de huachicol en Hidalgo

La estación de gas que fue asegurada ayer por la Fiscalía General de la República, en San Agustín Tlaxiaca, por irregularidades en el servicio.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que, tras realizar un operativo en la colonia Conejos, en el municipio de Atotonilco de Tula, fueron asegurados alrededor de 26 mil litros de combustible robado, diversas cantidades de drogas y 15 remolques tipo cisterna.

De acuerdo con la dependencia estatal, las diligencias se realizaron en coordinación con personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y elementos del Ejército Mexicano.

La SSP indicó que, como parte de las acciones conjuntas, los agentes del orden aseguraron 15 remolques tipo cisterna: dos de ellos, con capacidad de 31 mil litros y tres de 31 mil 500 litros; una pipa de 20 mil litros, dos cisternas con capacidad de 55 mil litros, una de 43 mil litros y dos tanques más, de 33 mil 500 y 35 mil litros, respectivamente.

El Dato: El pasado 23 de agosto, la FGR recuperó dos mil 848 litros de gas LP de procedencia ilícita en el fraccionamiento Del Sur, en el municipio de Mineral de la Reforma.

En total, los efectivos de los dos niveles de Gobierno decomisaron 26 mil 875 litros de hidrocarburo, una camioneta, dos tractocamiones, 193 dosis de marihuana y 67 dosis de la droga conocida como crystal. La SSP precisó que dos de los vehículos que fueron asegurados tenían reporte de robo.

La dependencia señaló, además, que todas las piezas y el combustible quedaron a disposición de la Delegación de la Fiscalía General de la República en la entidad, para el deslinde de responsabilidades correspondiente.

“El operativo refuerza los esfuerzos de las autoridades para combatir el robo y comercio ilegal de hidrocarburos en Hidalgo, así como la distribución de drogas ilícitas, buscando garantizar la seguridad y cumplimiento de la ley en la región”, informaron las autoridades.

Cabe mencionar que el pasado 27 de junio, en la colonia Texas de este mismo municipio, elementos de corporaciones estatales y federales recuperaron alrededor de 183 mil litros de hidrocarburos de procedencia irregular.

Al catear dos inmuebles, personal del Ejército y de la Procuraduría estatal localizaron cinco autotanques tipo Frac Tank y cuatro remolques tipo cisterna, los cuales estaban abastecidos con diferentes cantidades de gasolina y diésel.

Según reportes de medios estatales, en lo que va de la actual administración se han decomisado más de cinco millones de litros de hidrocarburo obtenido en forma ilícita a mafias del huachicol, principalmente en la zona sur del estado.

Por otro lado, elementos de la Fiscalía General de la República aseguraron ayer una estación de servicio de gas en la comunidad de Tezontepec de Aldama del municipio de San Agustín Tlaxiaca, debido a que se presentaron denuncias ciudadanas en el sentido de que se despachaban litros incompletos.

Al ejecutar una orden de cateo, personal especializado de la FGR realizó una verificación y detectó inconsistencias en las pruebas volumétricas, las cuales indicaron mediciones inferiores a las especificadas en la normatividad.