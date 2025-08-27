Premian a Toluca por su modelo de Ciudad Inteligente

Por su impulso a un modelo de ciudad inteligente con enfoque en la verticalización urbana, simplificación administrativa y digitalización de servicios, el municipio de Toluca fue distinguido con el Premio Alcaldes de México 2025 en la categoría de Desarrollo Económico y Finanzas.

El Presidente Municipal, Ricardo Moreno, recibió el galardón a nombre de las y los toluqueños de parte de Gladis López Blanco, presidenta de la prestigiada publicación Alcaldes de México, que desde hace 15 años monitorea y da seguimiento al trabajo de los 2 mil 478 municipios y alcaldías que integran las 32 entidades federativas del país.

El innovador proyecto toluqueño se distingue por impulsar la vivienda vertical, la simplificación de trámites, la digitalización de servicios y un firme combate a la corrupción, acciones que colocan al municipio como referente en innovación, desarrollo ordenado y mejora de la calidad de vida de la población.

Los Premios Alcaldes de México se entregan con el propósito de inspirar y replicar buenas prácticas en otras comunidades y regiones, distinguiendo a gobiernos locales que destacan por su capacidad de innovar, servir mejor y responder con eficiencia a las necesidades ciudadanas.

En esta edición, fueron galardonados 43 municipios de 21 entidades federativas y cinco estados en las categorías de Calidad de Vida, Desarrollo Económico y Finanzas, Gobernanza, Servicios Públicos, Turismo y Estados, muestra de que es posible gobernar con calidad, innovación y resultados tangibles para la sociedad.

