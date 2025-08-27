Se suicida feminicida en penal de Tabasco

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, confirmó que Martín Medina Sonda, condenado por el feminicidio de la activista yucateca Emma Molina Canto, quien había sido su esposa, fue encontrado sin vida ayer por la mañana en el interior de su celda, en el Centro de Reinserción Social de Villahermosa.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mencionó que los primeros indicios apuntan a que el empresario, socio del extesorero de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda, terminó con su vida por decisión propia.

Medina Sonda enfrentaba una sentencia de 50 años de cárcel, luego de ser declarado culpable de ordenar el homicidio de su exesposa y madre de sus tres hijos, Emma Molina Canto, en 2017, en la ciudad de Mérida, Yucatán.

TE RECOMENDAMOS: Realizan operativo conjunto en Atotonilco Incautan 26 mil L de huachicol en Hidalgo

De acuerdo con Javier May, las autoridades ya investigan el caso y será la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de las prisiones del estado, la que aporte más detalles al respecto.

Por su parte, la madre de la activista Emma Molina, la señora Ligia Canto Lugo, manifestó sus dudas respecto a que, quien ordenó el asesinato de su hija, se haya quitado la vida.

“Me hace dudar que sea real que él sea el que está muerto. Ni los hijos, ni yo, como su representante legal, hemos recibido ninguna notificación oficial”, declaró. Ligia Canto exigió a las autoridades que le muestren el acta de defunción, para que tenga la certeza sobre la muerte del homicida de su hija.