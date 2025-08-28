Detienen a policía por golpiza a periodista

Horas después de que fuera golpeado y amenazado el periodista Jorge Heras, en Mexicali, Baja California, un agente activo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) fue detenido, junto con su hermano, por su presunta participación en los hechos.

De acuerdo con medios locales, los arrestos fueron ejecutados por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dependiente de la Fiscalía General del Estado de Baja California, alrededor de las 23:00 horas del pasado martes, en el fraccionamiento Residencial Cantabria.

Uno de los detenidos fue identificado como Hugo “N” y, según la información disponible, fue quien condujo el vehículo en el que se movieron los agresores materiales del comunicador, el pasado martes por la mañana.

Ayer, en conferencia de prensa, la fiscal general de Baja California, Elena Andrade Ramírez, dijo que el incidente fue reportado como una agresión física severa en la avenida Panamá de la colonia Cuauhtémoc y, tras conocer formalmente del hecho, se revisaron las cámaras del C5, las cuales identificaron un vehículo de la marca Kia, color negro, en el que huyeron los presuntos responsables.

Luego de darle seguimiento al auto, se pudo saber que llegó hasta un domicilio dentro del fraccionamiento Cantabria Residencial y, al realizar las indagaciones en ese lugar, se logró identificar que quien vivía ahí era un elemento de la Policía Municipal, quien fue detenido tras la realización de un cateo.