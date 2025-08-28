Sostiene Mara Lezama enlace con capitanes rescatados tras arribar a suelo firme en Puerto Juárez

Jorge Aragón y Ricardo Argáez, los dos capitanes que fueron rescatados a la deriva en el Golfo de México, tuvieron un enlace telefónico con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, en el programa “La Voz del Pueblo”, a su arribo a la base naval de la Marina en Puerto Juárez.
Mara Lezama Espinosa les expresó su solidaridad, así como a sus familias. Les informó que con la solidaridad de las y los quintanarroenses, el apoyo de la Marina y de particulares, se inició un operativo de búsqueda desde el momento en que se subo de su incomunicación.
Los capitanes llegaron a las 8 de la mañana de este jueves a la base naval de Puerto Juárez, luego se ser localizados y rescatados por un buque polaco en el Golfo, hacia donde los arrastró la corriente marina cuando estaban a 28 millas de Isla Mujeres.
Mara Lezama Espinosa precisó que es una historia de lucha, una demostración de lo que se puede hacer cuando estamos tomados de la mano.
