Tere Jiménez recibe reconocimientos por impulsar la salud en Aguascalientes

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, tomó protesta a los integrantes de la Red Aguascalentense de Municipios por la Salud, desde donde se trabajará para fortalecer las acciones de atención, prevención y promoción de la salud en cada una de las comunidades que integran los 11 municipios del estado.

“Con esta red, cumplimos uno de los compromisos más importantes, que es trabajar juntos por las familias de Aguascalientes; es necesario que trabajemos unidos los tres niveles de gobierno y que sigamos aportándole mucho a la salud; al certificarse como promotores de la salud, los municipios serán el medio para que cada habitante del estado haga válido su derecho a vivir en un entorno más digno y seguro”, destacó la gobernadora Tere Jiménez.

Tere Jiménez dijo que en Aguascalientes la salud es una prioridad, por lo que a diario se trabaja para garantizar que las familias cuenten con servicios de calidad; “la responsabilidad de un gobierno es asegurar que la gente tenga acceso a medicinas, a tratamientos, a la tecnología médica y a medidas preventivas”.

En el marco del evento, la gobernadora Tere Jiménez recibió el Premio Angels International Award Diamante por las mejores prácticas médicas cerebrovasculares, que ubican a Aguascalientes como el mejor del país; se lo entregó Pamela Aldana Preciado, representante de Angels Medical en México.

También le otorgaron el Premio Alcaldes México en la categoría de Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2025, por la creación del Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales (Inaer).

Daniel Aceves Villagrán, director general de Políticas en Salud Pública de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, reconoció el trabajo que realiza la gobernadora Tere Jiménez en materia de salud pública en Aguascalientes.

“Quiero agradecer a la gobernadora de Aguascalientes, a la doctora Tere Jiménez, su anfitrionía y su vocación por conformar un gran equipo de salud, por supuesto, con el liderazgo del doctor Galaviz, quien es reconocido en todos los Consejos Nacionales de Salud para el Bienestar como una voz calificada; creo que el epicentro en el tema de salud lo ha generado, y sobre todo lo ha direccionado, la gobernadora Tere Jiménez, por impulsar una cultura de autocuidado de la salud”, expresó.

Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del Estado, dijo que, a través de la Red Aguascalentense de Municipios por la Salud, se hará un trabajo conjunto entre la Federación, el Estado y los Municipios para promover acciones como la prevención del dengue, alimentación saludable, detección temprana de enfermedades crónicas atención a la salud mental, fomento de la lactancia materna, campañas de vacunación, promoción de la actividad física, entre otras.

“Tenemos la fortuna en Aguascalientes, de que la relación con todos los presidentes municipales es excelente, todos trabajan de manera comunitaria, todos bajo una misma bandera, que es la salud; el 70 por ciento de la carga de enfermedades se puede manejar muy bien cuando las acciones de los municipios se dan de manera integral, como se hace en Aguascalientes”, destacó.

En el evento que se realizó en el Palacio de Gobierno, también estuvieron Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo y presidente de la Red Aguascalentense de Municipios por la Salud; Laura Araceli González Reyes, presidenta municipal de San José de Gracia; César Medina, presidente municipal de Jesús María, y Francisco Araiza Méndez, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Aguascalientes (Fedesa).

