Caen 2 expolicías de Morelos por ligas con crimen

El secretario de Seguridad de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, en conferencia de prensa, ayer.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que, como parte de la estrategia contra la extorsión “Cuautla Segura”, fueron detenidos dos exagentes, quienes pertenecieron a la antigua Policía Judicial y a la corporación municipal de Cuernavaca, pero que ahora se dedicaban a extorsionar en el oriente del estado.

En conferencia de prensa, el funcionario indicó que a los detenidos se les aseguraron 15 bolsas con droga tipo crystal, una motocicleta, tres celulares y un trozo de cartulina verde, con un mensaje escrito de exigencia para que se comunicaran con el grupo criminal La Empresa, y un número telefónico.

Uno de los aprehendidos, identificado por su alias de El Canchola, estuvo adscrito a la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), anteriormente conocida como Procuraduría General de Justicia (PGJ) en el año de 1999, como policía judicial, y causó baja en 2007.

El otro, de nombre Iván Alfonso “N”, presentó su renuncia a la entonces PGJ en 2003. El 5 de enero de 2007 se sumó a la Policía Municipal de Cuernavaca, con puesto de policía preventivo, y causó baja en julio de 2009.

Los dos exoficiales estaban considerados como generadores de violencia en la zona oriente del estado de Morelos, dedicados al delito de extorsión mediante la modalidad del “papelito”.

En tanto, la gobernadora Margarita González Saravia encabezó la inauguración de las instalaciones de la 106 Compañía de la Guardia Nacional, ubicadas en el municipio de Yautepec, con la cual, se dijo durante la ceremonia, se pretende fortalecer la presencia operativa de la corporación en la entidad y garantizar paz y seguridad a la población.

“Estas instalaciones representan un paso firme para fortalecer la seguridad en Morelos y acercar a la Guardia Nacional a la ciudadanía”, expresó la mandataria, durante el acto protocolario.