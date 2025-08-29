Matan a exedil en zona centro de Veracruz

El expresidente municipal de Las Minas (de camisa verde), muestra su constancia de mayoría, tras ganar las elecciones locales de 2017.

El expresidente municipal de Las Minas, Veracruz, Melquiades Alarcón Caro, y su hijo, fueron asesinados ayer en la mañana por varios sujetos armados, quienes interceptaron el vehículo en el que se transportaban sobre la carretera Zomelahuacan-Pueblo Nuevo.

El crimen fue confirmado por el alcalde electo para el periodo 2026-2029, Rafael Soto Marín, del PRI, quien, a través de una publicación en sus redes sociales, describió a la víctima como “un buen amigo” y una persona siempre dispuesta a compartir su sabiduría.

De acuerdo con reportes de medios locales, Melquiades Alarcón y su hijo circulaban por vía de comunicación antes citada, en el municipio ubicado en la zona central de Veracruz, cuando un comando de civiles armados les dio alcance y realizó al menos 40 disparos en su contra.

El Dato: El miércoles de esta semana se registraron dos ataques con arma de fuego en el Pueblo Mágico de Coatepec, con saldo de una persona lesionada.

Ante las llamadas de auxilio de pobladores que escucharon las detonaciones, arribaron al lugar policías ministeriales y elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, quienes levantaron los casquillos y trasladaron los cuerpos de las víctimas a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de la ciudad de Xalapa.

Melquiades Alarcón Caro fue presidente municipal de Las Minas en el periodo 2018-2021, por el partido tricolor. Durante su gestión se sumó públicamente al proyecto político de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien fue candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Veracruz, en 2018.

En tanto, la FGE-Veracruz informó que tres funcionarios y 10 internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el motín registrado el pasado 2 de agosto, en el que perdieron la vida nueve personas y once más resultaron heridas.

11 internos resultaron heridos durante el reciente motín en el penal de Tuxpan

Entre los ahora procesados están el jefe del Departamento de Seguridad y Custodia del penal, quien fue detenido el pasado 21 de agosto en el municipio de Cosamaloapan, y dos custodios, los cuales fueron aprehendidos el mismo día en distintos puntos del estado.

Los tres hombres enfrentan cargos por incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido del servicio público, mientras que los 10 internos fueron vinculados a proceso penal por su probable responsabilidad en diversos delitos, entre ellos homicidio doloso calificado, motín y lesiones dolosas.

El pasado 2 de agosto, de acuerdo con medios locales, internos del Cereso de Tuxpan provocaron disturbios para llamar la atención sobre abusos en el interior del penal, lo que al final derivó en una pelea entre grupos antagónicos, con saldo de nueve muertos y 11 lesionados.

Este evento ocurrió en el marco de una escalada de violencia en la zona norte de Veracruz, que incluyó la muerte, días antes, de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz, el abandono de seis cadáveres despedazados en una carretera y otros hechos.

En días pasados, la titular de la FGE-Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, no descartó que el motín en el penal de Tuxpan, el secuestro y tortura de la profesora Irma Hernandez y el abandono de restos humanos en una carretera, en el municipio de Papantla, estén relacionados.

De acuerdo con fuentes de la institución, es probable que la orden se secuestrar a la maestra haya salido del penal.