Se registra balacera en inmediaciones del Hospital Civil de Culiacán; reportan 3 muertos

Se registra balacera en inmediaciones del Hospital Civil de Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa implementó un operativo luego de que se registraran disparos en las inmediaciones del Hospital Civil, ubicado en Culiacán.

La dependencia mencionó que al lugar acudieron Fuerzas de Seguridad para brindar seguridad a las personas que viven en la zona.

“La SSP de Sinaloa informa que, tras los reportes de disparos en las inmediaciones del Hospital Civil este 29 de agosto de 2025, el Grupo Interinstitucional ya se encuentra en el lugar realizando labores de seguridad”, escribió en redes sociales.

Los primeros reportes indicaban que un grupo de personas arribó al lugar en un vehículo desde el cual comenzaron a disparar en contra de las personas que se encontraban en el nosocomio.

Hasta el momento, las autoridades no han dado un reporte de personas lesionadas o muertas por la balacera registrada cerca del Hospital Civil; sin embargo, medios locales reportaron que hay al menos 3 personas muertas y 4 heridos.

