Arranca Primer Festival Estudiantil de Cine en Cholula; jóvenes cineastas proyectan 40 cortos

El festival busca impulsar a los cineastas poblanos y proyectarlos a festivales nacionales.

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) abrió sus puertas al talento universitario con la realización del Primer Festival Estudiantil de Cine en Cholula (FECC), donde se exhiben 40 cortometrajes de ficción, documental y animación.

La convocatoria atrajo 144 trabajos, de los cuales fueron seleccionados los mejores producidos por estudiantes de la UDLAP, la UPAEP, CINEMA y la BUAP. Las funciones se celebran el 28 y 29 de agosto en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins, con un jurado de académicos que reconocerá a los ganadores con un laurel y una mención honorífica.

El Auditorio de la UDLAP fue el escenario del festival, donde se proyectaron los trabajos de jóvenes cineastas. ı Foto: UDLAP

Los organizadores subrayaron que el festival busca impulsar a los jóvenes cineastas poblanos y proyectarlos hacia escenarios nacionales como el Festival Internacional de Cine de Morelia y el Festival de Guanajuato.

Jóvenes realizadores de la UDLAP, BUAP y UPAEP presentaron sus cortometrajes en este festival. ı Foto: UDLAP

Las producciones participantes abordan temas de superación, resiliencia y pérdidas, además de exploraciones innovadoras en animación 3D, stop motion e inteligencia artificial. Entre los títulos seleccionados destacan Glitch, Mosca, Bajo la máscara y Vi unos marcianos comiendo en mi cocina.

Con miras al futuro, el FECC busca consolidarse como un encuentro anual de cine estudiantil abierto a universidades de todo el país.

am